El secretario adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes, Facundo Moyano, aseguró que el gobierno del Frente de Todos lo "avergüenza" y planteó que debería ser "borrado de la historia del peronismo".

En medio de la interna del Gobierno, el hijo del líder de Camioneros, Hugo Moyano, remarcó: “Cuando el peronismo deje de discutir un proyecto electoral y empiece a discutir un proyecto de país; ahí van a cambiar las cosas”.

"Como peronista me avergüenza este gobierno. Creo que es un gobierno que tiene que ser borrado de la historia del peronismo. Y por eso me fui", lanzó.

También apuntó contra La Cámpora al asegurar que el espacio político “es parte del poder y del Gobierno. La única lucha que le veo a esos muchachos es la lucha por los cargos. Los cargos hay que dejarlos y hay que tener coraje”.

"Simplemente describo la realidad. Está instalado que la derecha ajusta y reprime, y eso es lo que está pasando hoy con un gobierno que yo creo que es de izquierda. Porque el peronismo hoy conduce a la izquierda", dijo en declaraciones en el canal de cable Todo Noticias (TN) y planteó que “a la oposición le pasa lo mismo. Tal vez Manes dice algo diferente”.

Facundo Moyano y su padre, Hugo Moyano

Al analizar el momento que atraviesa el Frente de Todos tras regresar al gobierno en 2019, Moyano indicó que la provincia de Buenos Aires “genera más en términos de PBI", ya que "tiene un 41% de pobreza y 11% de indigencia, el ANSES le paga a los jubilados un ingreso con un bono de 52 lucas cuando la línea de indigencia está en 56 y la canasta básica está en 128 mil pesos. Entonces ¿quién maneja ANSES? ¿Galperín? ¿Paolo Rocca?”, planteó.

Al analizar el contexto del país advirtió que “el pobre no puede proyectar ni al otro día” y por eso, apuntó contra la gestión gubernamental dado el conflicto se presenta por “la falta de proyectos donde exista la creación de trabajo, donde se entiendan las nuevas tecnologías y la creatividad. En la política juega la creatividad, no se puede gestionar tan mal las empresas del Estado”.

Crítica a Cerruti y el cruce con el participante de Gran Hermano

Esta semana, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, comunicó la decisión de Alberto Fernandez de iniciar acciones legales por los dichos del participante Walter "Alfa" Santiago, quien contó que el mandatario lo "coimeó un montón de veces", el hijo menor de los Moyano puntualizó que "es otro papelón más de Alberto (Fernández) y de (Gabriela) Cerruti.

Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente @alferdez por un participante del programa #GranHermano que transmite @telefenoticias nos vemos obligados a decir:

1) el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 20, 2022

"No hay una estrategia comunicacional así como no hay una estrategia política. Sé de primera mano que Alberto desprecia la comunicación política, no cree en eso y cree que la política es la rosca", precisó.

Paritarias de Camioneros

Además se refirió a las paritarias que está negociando el gremio de Camioneros, liderado por su hermano Pablo, y dijo que “todas las organizaciones sindicales van a jugar a no perder contra la inflación”. Recordó que el sindicato selló una paritaria del 30% en los primeros seis meses, en la que quedó por debajo de la inflación y aseguró que ahora “tiene que recuperar ese semestre y no perder contra la inflación”.