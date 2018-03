El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, falleció a las 18,10 como consecuencia "de un paro cardiorespiratorio luego de padecer una larga enfermedad", informó oficialmente la Subsecretaría de Información Pública provincial.

El gobernador padecía un cáncer que lo obligó a varias operaciones y que él mismo había anunciado en marzo del 2015, en el inicio de la campaña electoral que lo convirtió nuevamente en la máxima autoridad política de la provincia, cargo que había ejercido entre el 10 de diciembre de 2003 y el 2011, reelección de por medio.

Hasta ahora es el único que accedió durante tres mandatos por el voto popular a la gobernación del Chubut, cargo que ocupó tras haber recorrido una larga carrera política que lo convirtió primero en secretario de Bienestar Social de la municipalidad de Trelew y luego en secretario general de la Gobernación del Chubut, diputado nacional, director nacional de la aduana y luego gobernador, además de haber compartido la fórmula presidencial en 2011 con Eduardo Duhalde, por el partido Unión Popular.

Mario Das Neves, hijo de inmigrantes portugueses, había nacido el 27 de abril de 1951 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, desde donde se mudó a la edad de seis años junto con sus padres Dionisio y Felicidad.

Se casó con la bioquímica Raquel Di Perna con quien tuvo dos hijos, Pablo Ariel y María Victoria -ambos funcionarios provinciales- que le dieron cuatro nietos.

Su estilo de gestión se caracterizó por el compromiso cotidiano con la acción de gobierno, lo que él definía como "poner el cuerpo todos los días a la gestión pública" y fue definido por el subsecretario de Información Pública, Francisco Salto: "A las seis de la mañana nos estaba llamando para consultar sobre la marcha de algún trámite, era un obsesivo del trabajo".

Su primera gestión al frente de la provincia fue de un claro alineamiento con el gobierno nacional de Néstor Kirchner, con quien comenzó a marcar diferencias que se profundizaron hasta el fallecimiento del ex presidente y si bien esa relación política se mantuvo fría hasta el fin de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, fue de respeto en lo institucional.

En el 2013 se presentó a elecciones con un partido prestado, el PACH, con el que logró ganarle al entonces ministro de agricultura de la nación, Norberto Yauhar y luego fundó el partido provincial "Chubut somos Todos" para volver a la gobernación del Chubut que había dejado en manos de Martín Buzzi, quien pasó de ser su ahijado político a su rival, a quien derrotó en las urnas, pero por escaso margen, el año pasado.

Das Neves había sido sometido a un tratamiento oncológico en 2001 del que se repuso y en marzo del 2015, previo al inicio de la campaña electoral, anunció la aparición de tumores malignos en la mucosa del colon que supuestamente había quedado superado tras dos intervenciones soportando un doloroso e invasivo tratamiento que lo obligó a ausentarse varias veces de la provincia y reducir sus presencias y actividades en los distintos puntos, que pasaron a ser muy acotadas.

"A Mario se lo veía cada vez más débil en los actos y eso basta con observar cualquier presentación que tenía, lo cual aumenta la talla de su figura política porque a pesar de todo estaba al frente del gobierno e incluso así hizo su campaña electoral" dijo el diputado provincial Rody Ingram.

En una entrevista televisiva que se difundió por un canal local, Das Neves se refirió a su tratamiento: “Ya estuve a prueba en 2001, no es la primera vez, tengo 45 quimios en este cuerpo, y 27 rayos, más todos los procesos habidos y por haber que te puedas imaginar, pero si me dicen que dentro de un mes tengo que ir al médico y ya sé que tengo que ir, no cambio eso para nada, ese día voy porque dependo de ellos, pero mientras, me organizo la vida de tal manera que eso pase desapercibido”.