Familiares y antiguos compañeros de Gobierno de Héctor Timerman lamentaron hoy en las redes sociales la muerte del ex Canciller, que tenía 65 años.

Una de las primeras personas en expresar su tristeza fue su abogada, Graciela Peñafort, quien escribió en Twitter la palabra "dolor" pocos minutos después de que se conociera la noticia del fallecimiento de su defendido.

"Hermano del alma. Gracias por todo lo que hiciste por mi. Te admiro muchísimo. Te voy a extrañar más de lo que te imaginas", escribió, por su parte, Javier Timerman.

Falleció Héctor Timerman, compañero y amigo. Ex Canciller del Gobierno de @CFKArgentina y un gran patriota. Fue canallescamente acusado de traición a la patria y en sus últimos días estuvo mortificado por dicha acusación.



No te olvidaremos compañero y amigo. pic.twitter.com/4JJUGDUTMV — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) 30 de diciembre de 2018

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, también se refirió en Twitter a su "compañero y amigo" que falleció este domingo tras luchar varios años contra un cáncer y al que calificó como "un gran patriota".

"Fue canallescamente acusado de traición a la patria y en sus últimos días estuvo mortificado por dicha acusación", lamentó en referencia a la causa en contra del ex funcionario por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a partir de la firma del Memorandum con Irán.

La bancada del FpV en la Cámara baja emitió su propio comunicado: "Hasta siempre, gran compañero Héctor Timerman. Su entereza y lucha por la verdad ante la persecución política, mediática y judicial que tuvo que padecer será recordada en las mejores páginas de nuestro movimiento. Abrazamos a su familia y allegados en este doloroso momento", señaló.

"Adiós, querido amigo. Dios no quiere cosas puercas por lo cual, los hijos de puta que te lastimaron sin razón, pagarán por ello. No lo dudes. Que Dios te bendiga", manifestó en tanto el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández.

Nuestras condolencias a la familia de Héctor Marcos Timerman, canciller de la República Argentina entre junio de 2010 y diciembre de 2015, en este momento de dolor. — Cancillería Argentina ���� (@CancilleriaARG) 30 de diciembre de 2018

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó sus "condolencias a la familia" del ex funcionario y recordó su paso por el cargo entre junio de 2010 y diciembre de 2015.

Desde San Luis, el dirigente Luis D´Elía destacó a Timerman como "un hombre comprometido con la causa de la verdad y la justicia, víctima de la brutal persecución política de Macri y de los jueces del Plan Condor dos".

Desde San Luis recibimos con profundo dolor la noticia del fallecimiento de @TimermanHector un hombre comprometido con la causa de la verdad y la justicia, víctima de la brutal persecusión política de Macri y de los jueces del Plan Condor dos. Nuestras condolencias a su familia pic.twitter.com/McgyNZQcIa — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 30 de diciembre de 2018

"Triste noticia. Murió Héctor Timerman, perseguido injustamente por razones políticas. Abrazo en el dolor a Anabella, Amanda y Jordana y a sus hermanos Daniel y Javier", escribió Jorge Taiana, su antecesor en la Cancillería.