El canciller Jorge Faurie le deseó esta tarde al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, que "le vaya bien" en su gestión y se negó a caracterizarlo ideológicamente porque, según dijo, no corresponde a su función.

"Ayer los brasileños se expresaron masivamente a favor de la candidatura de Bolsonaro. No es de canciller de Argentina calificarlo porque no somos comentaristas de los medios de comunicación o de la televisión", señaló al exponer en la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, luego de que el legislador del Frente para la Victoria Guillermo Carmona le recordara que a comienzos de mes lo había caracterizado como de "centroderecha".

"Nosotros siempre deseamos que a Brasil le vaya bien porque entendemos que en la medida en que le vaya bien, nos va bien a ir bien a nosotros", agregó en respuesta a consultas de Carmen Polledo (PRO), Carmona (FpV) y Alejandro Grandinetti (Frente Renovador).

Consultado sobre la versión de que Bolsonaro no privilegiaría la relación con Argentina y con el Mercosur -que también integran Paraguay y Uruguay- en la política exterior del vecino país, Faurie evitó adelantar una opinión y pidió "esperar los lineamientos" una vez que Bolsonaro inicie su gestión.

La polémica

Paulo Guedes, titular de un fondo de inversión, profesor en la universidad de Chicago y futuro ministro de Hacienda del gobierno de Bolsonaro, afirmó que buscarán negociar con el mundo, no sólo con los países de la región.

"El Mercosur es demasiado restricto para lo que estamos pensando. Cuando fue creado, fue hecho totalmente ideológico. Brasil quedó prisionero de alianzas ideológicas, y eso es malo para la economía", sostuvo Guedes.

“La Argentina no es una prioridad; el Mercosur tampoco es una prioridad”, respondió ante la consulta de Clarín en una conferencia realizada en el hotel Windsor de Barra de Tijuca.

Guede agregó que no buscará romper el bloque regional: "No vamos a romper ninguna relación. ¿Si voy a comerciar sólo con la Argentina? No. ¿Voy a comerciar sólo con Venezuela, Bolivia y la Argentina? No, vamos a negociar con el mundo. Serán más países. No seremos prisioneros de relaciones ideológicas. Haremos comercio".