La ex fi scal de instrucción Viviana Fein recusó al juez federal Julián Ercolini, por quien pidió el apartamiento de la investigación que la tiene en la mira por su presunta actuación irregular en la pesquisa por la muerte de Alberto Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015.

En esta causa, Ercolini tiene como imputados a la ex fi scal y el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, por no seguir los protocolos correspondientes durante el análisis del departamento de la torre Le Parc de Puerto Madero donde Nisman fue hallado muerto.

Según Fein, por parte de Ercolini existe falta de imparcialidad, ya que al investigar la muerte concluyó que existió una “conspiración” para instalar públicamente la idea de que Nisman se suicidó, e indirectamente se refi rió con ello a su persona.

“De seguirse esta hipótesis -expuso Fein- es claro que la suscripta habría tomado parte en una supuesta conspiración para que la investigación tenga un curso y no otro, pero lo cierto es que la intervención del fuero ordinario encuentra explicación en el expediente”, señaló.

Ello es porque al evaluar la hipótesis de la “conspiración”, Ercolini dijo que uno de los factores fue que la causa se inició en el fuero ordinario y no en la Justicia federal.