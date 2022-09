Estudiantes de al menos 15 escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires mantienen las medidas de protesta en reclamo de viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas, mientras que alumnas y alumnos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini realizaban un paro estudiantil.

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, aseguró que “no se puede extorsionar o tomar colegios para el diálogo” y advirtió: “Si dejan las tomas, vamos a estar abiertos al diálogo como lo hemos estado siempre”. Asimismo amplió: "Está claro que esta toma es una toma absolutamente politizada", dijo en diálogo con La Nación +.

Miguel aseguró que “la única buena noticia es que el 98% de los estudiantes de la Ciudad siguen teniendo normalmente clases” y que “si hay algo que no debería estar en juego dentro de una discusión política es el futuro de los chicos” y finalizó: “Lo que podemos ver, obviamente, es que desde el oficialismo no tienen ni el menor reparo en ese sentido”.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, presidida por Horacio Pietragalla Corti, presentó ayer un hábeas corpus en la Justicia para retirar a los agentes de la Policía de la Ciudad de la puerta de las escuelas porteñas afectadas por tomas. Los policías, según la denuncia, se encargaban de seguir a los alumnos que entraban y solían de los establecimientos para así dirigirse a las casas de las familias a labrar contravenciones. La ministra de educación porteña, Soledad Acuña, había alertado este lunes: "Estamos denunciando penalmente a las familias que están autorizando e ingresando con sus hijos a las escuelas que se tomaron".

En esa línea, Acuña agregó: "No soy una ministra que no dialoga, lo que no voy a hacer es aceptar la violencia y la coacción a través de una toma. No vamos a dialogar con estudiantes que estén tomando escuelas. Tuvimos la oportunidad de dialogar todo este tiempo y se negaron. Lo que es claro es que empiezan a regir otras reglas del juego".

Ayer la Defensoría del Pueblo de la Ciudad convocó al ministerio de Educación porteño, directivos de escuelas y estudiantes a una reunión para "generar un espacio de mediación y diálogo", pero las autoridades del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no se hicieron presentes.

Miguel calificó como “un disparate” la decisión del Gobierno Nacional de querer retirar a los efectivos policiales de las escuelas y subrayó: "Este es el país que quiere el kirchnerismo, uno en el que el Estado no ejerza la autoridad".

Además, el jefe de Gabinete porteño sostuvo que “en cualquier lugar del mundo, la Policía da seguridad y tranquilidad, y eso es lo que da la Policía de la Ciudad; los que amedrentan son los delicuentes” y comparó las tomas de los colegios con el conflicto mapuche en Villa Mascardi: "Es el país que quiere el kirchnerismo, que el Estado no ejerza autoridad; es lo que se ve en el sur y lo que pasa en Villa Mascardi con estos delincuentes disfrazados de mapuches".

La toma de escuelas en la Ciudad lleva días y las diferencias no se resuelven. Actualmente, la medida de fuerza continúa vigente en 16 colegios porteños, como en el Mariano Moreno, el Esnaola, la Osvaldo Pugliese, la Agustín Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Escuela de Cerámica N° 1, la Rodolfo Walsh, la Julio Argentino Roca, el Lengüitas, el Nicolás Avellaneda, el Danzas N° 1, la de Teatro, el Yrurtia, el Liceo 5 y el Carlos Pellegrini.

Alumnos y alumnas del Lengüitas tenían previsto realizar una asamblea a partir de las 11 para decidir cómo continúa el reclamo. El centro de estudiantes del Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, levantó anoche la toma que mantenía en “solidaridad” con el reclamo de los colegios de CABA, pero votó en asamblea la realización de un paro estudiantil.