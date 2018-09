El diputado Felipe Solá aseguró que la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner "tiene derecho" a ser candidata a presidenta "a pesar de que está procesada", en tanto que defendió la idea de armar un frente opositor que incluya al kirchnerismo porque "hay que tener en cuenta a todos sus votantes".

"Sí, es legítimo, aunque puede no ser lo más conveniente. Pero tiene derecho a serlo a pesar de que esté procesada. Ha ocurrido con Lula, que recién al final le tuvieron que prohibir expresamente que fuera candidato", dijo al ser consultado sobre si Cristina Kirchner debería ser incluida en un gran frente electoral de la oposición pese a sus seis procesamientos.

Solá destacó que Cristina Kirchner sigue aglutinando la mayor cantidad de votos dentro del espectro opositor, razón que a su entender justifica tender puentes con esa fuerza política.

"Más allá de la candidatura o no de la ex presidenta, que a lo mejor no sea lo más conveniente, sí hay que tener en cuenta a todos sus votantes, o a la mayor parte de sus votantes, porque son un número muy importante y esa es una opinión muy importante del país", recalcó.

"Yo quiero ganar, y quiero que gane la oposición", enfatizó en este sentido, para justificar su acercamiento con la ex jefa de Estado, y al mismo tiempo para marcar diferencias con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Solá es uno de los dirigentes del peronismo que ya se lanzó como precandidato a presidente, postulación que blanqueó su alejamiento de Massa, quien prefiere construir al margen del kirchnerismo. "Massa quiso armar la avenida del medio, y eso no ha sido posible. No hay una avenida en el medio", sentenció. En función del armado en curso, señaló que Cristina es blanco de una "persecución política" de un sector del Poder Judicial.