Luego de entregarse a la Justicia por la causa en la que se lo investiga por supuesta corrupción, el detenido ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner se encontraba esta mañana prestando declaración indagatoria en la sede del Poder Judicial provincial, en la ciudad capital.

El ex mandatario pasó su primera noche detenido en la Unidad Penal 7 de Alto Comedero, tras se detenido en el marco de la denominada “Megacausa”, que investiga el supuesto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales.

Desde poco después de las 9 de hoy, Fellner se encontraba frente al juez de la causa, Isidoro Cruz, luego de que el mandatario arribara a la sede judicial con fuerte custodia policial, momento en el que sólo expresó ante la prensa local que llegaba a declarar.

El abogado del ex mandatario, Horacio Aguilar, había asegurado que “no hay motivos” para que su cliente se encuentre detenido, en razón de lo cual se sustanciará un pedido de excarcelación.

La orden de detención contra Fellner, y otras cinco personas, estaba librada desde la noche del último jueves, pero al no encontrarse en la provincia se vivieron horas de incertidumbre hasta que poco antes de las 17 horas de ayer llegó al penal a entregarse voluntariamente.

En lo que resta de la jornada está previsto que declaren, además de Fellner, José Mercado, ex integrante de la Unidad de Ejecutora Provincial (encargada de administrar los recursos para la construcción de viviendas sociales); y Claudia Alicia Trenque, escribana de la agrupación Tupac Amaru.

Los otros detenidos en la noche del miércoles fueron Luis Consentini, ex ministro de Tierra y Viviendas de Jujuy; José Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; y Héctor Carrizo, ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales, quienes declararían el lunes próximo.

En la causa por la que Fellner está imputado por integrar presuntamente una asociación ilícita y por administración fraudulenta, se investiga el desvío de unos 1.300 millones de pesos para la construcción de viviendas, las cuales no habrían sido levantadas, lo que motivó la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta de 23 personas.

Entre ellas, se cuenta el actual intendente de la capital jujeña, el radical Raúl "Chuli" Jorge, ex y actuales jefes comunales, además de ex funcionarios provinciales, cooperativistas sociales y la detenida referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, contra quien también se libró una orden de detención en este expediente, pero ya se encontraba detenida por otras tres causas.