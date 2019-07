El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, celebró hoy el Día de la Independencia en Necochea junto al postulante a gobernador, Axel Kicillof, y el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, ante quienes celebró el "reencuentro" entre peronistas al tiempo que expresó su "tranquilidad" por contar con ellos.

Fernández ya había mantenido reuniones privadas y públicas con Kicillof y con Massa para avanzar en acuerdos sobre el diseño de la campaña, pero esta actividad en Necochea, donde desembarcaron para apoyar la candidatura a la reelección del intendente massista Facundo López, fue la primera postal del tridente en el territorio.

“Ahora que estamos juntos, disfrutando de la unidad, hace falta que nos pongamos en marcha”

"Ninguno es un improvisado, conocen el Estado y también los problemas de la gente y no saben lo tranquilo que me pone que estén ellos, que me van a ayudar a gobernar, y no saben la alegría que me da que Cristina sea la vicepresidenta", dijo el precandidato a presidente en referencia a Kicillof, Massa y Cristina Fernández.

De Kicillof destacó su "capacidad, inteligencia y honestidad intelectual", incluso para "revisar" todo lo realizado, y de Massa dijo que es "el hombre de su generación que más se preparó para ser presidente" y que "tuvo la grandeza de acompañar y esperar otro tiempo".

De Cristina destacó que "nada hubiese sido posible sin su grandeza" y afirmó: "Ahora que podemos estar juntos, disfrutando de la unidad, ahora hace falta que todos nos pongamos en marcha".

Durante el acto en el club Boca de la ciudad balenaria, el precandidato presidencial polemizó con la frase que el actual mandatario, Mauricio Macri, había pronunciado el 9 de Julio de 2016 para congraciarse con el rey emérito de España Juan Carlos, cuando hizo alusión a "la angustia que habrán sentido los próceres" para emanciparse del país europeo.

"Hoy es 9 de Julio, es una fecha emblemática. Nos dieron la Independencia una serie de próceres que, según dice el Presidente se han angustiado ese día, pero yo creo que debe haber sido el día más feliz de sus vidas: el día en que declararon la Independencia de la Argentina, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nadie se iba a angustiar por eso, nadie", opinó.

Comparó que ahora tampoco a los referentes del Frente de Todos les "angustia la idea de poner de pie a la Argentina".

"No vamos a dejar la independencia ni la soberanía ni la justicia social, ni en la puerta de la Casa Rosada, ni del palacio de gobierno de la provincia de Buenos Aires", sostuvo, a su turno, Kicillof.

Por su parte, Massa llamó a "decidir qué país queremos" si "para pocos o para muchos". "Nosotros queremos una Argentina para todos. Nuestra responsabilidad es darle a los argentinos un Gobierno que mire a todos, más allá de las diferencias", remarcó.

“No dejaremos la independencia, la soberanía ni la justicia en la puerta de la Rosada”

En esta línea, pidió "terminar con el fracaso de Macri", a quien acusó de ser responsable de un gobierno que "empobreció y destruyó el tejido social y económico de la Argentina".

"La etapa que viene tiene que tener el aprendizaje de nuestros propios errores, vamos a poner de pie a la Argentina. No tengo dudas de que el 10 de diciembre Axel será gobernador y Alberto será presidente", remató el ex intendente de Tigre.