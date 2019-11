El presidente electo Alberto Fernández señaló ayer que la Argentina atraviesa por una situación de "privilegio" por llevar adelante "un proceso electoral con tranquilidad" en la región convulsionada, consideró además que sería "formidable" que los argentinos "logremos la epopeya de erradicar el hambre" y advirtió que el país no necesita "dinero prestado ni del Fondo, ni de nadie" sino que se lo deje crecer "para poder pagar" su deuda.

"La verdad que la Argentina hoy tiene una situación de privilegio porque ha podido llevar adelante su proceso electoral con tranquilidad", dijo Fernández al relatar lo conversado días atrás con el presidente en ejercicio, Mauricio Macri; dijo no tener "la impresión" de que el país corra algún riesgo institucional, advirtió que en América latina no se debe permitir "que nuevamente se repita" lo de Bolivia y se mostró a favor de "la defensa de lo institucional", que según dijo, "está por sobre todas las cosas".

Al referirse al anunciado plan contra el hambre que aspira a poner en marcha una vez que asuma el gobierno, el líder del Frente de Todos, dijo que "sería formidable que los argentinos logremos la epopeya de erradicar" ese flagelo "de entre nosotros", lo que aseguró "no puede ser patrimonio "de una persona", "o de un presidente", "o de un ministro", sino "de todos".

A lo largo de la entrevista concedida a Radio 10, Fernández también se refirió a la negociación que deberá afrontar con el Fondo Monetario Internacional ( FMI), la advirtió que será "compleja; pero ya todos saben como es nuestra lógica", la que consiste "en no pagar postergando el desarrollo argentino", porque no hay ninguna posibilidad de hacerlo si el país "no vuelve a crecer".

"Yo no necesito más dinero prestado ni del Fondo, ni de nadie", agregó el mandatario electo en una clara posición en torno a ese tema; para luego agregar que lo que necesita el país "es que nos dejen crecer para para poder pagar, y que no nos exijan pagar a costa de los que menos tienen porque la verdad que el ajuste en Argentina ya no hay por donde hacerlo".

En otro tramo, consideró que es "importante" negociar con la Unión Europea, el "mantener un buen vínculo con Estados Unidos" y el regenerar el acuerdo comercial "que se fue perdiendo con México", al tiempo que advirtió que la mejor estrategia para los países del Mercosur es "estar unidos" para tener "una mejor capacidad para negociar".

Consultado respecto al caso de Bolivia, Fernández afirmó que el autoproclamado gobierno de Jeanine Áñez ha "usurpado el poder, lisa y llanamente" y condenó "el descaro" de Luis Almagro, secretario general de la OEA, de "precipitar el informe sobre las elecciones" en ese país.

"A esta altura de los acontecimientos lo único que tenemos que pedirle a la señora que tomó el poder" es que "el proceso electoral se haga rápido y sin proscripciones para recuperar la democracia", sostuvo el abogado y profesor de Derecho Penal, quien aseguró no tener un "doble estándar" porque "la defensa de la institucionalidad está por sobre todas las cosas. Cuando sucedió en Chile lo llamé a (Enrique) Piñera y me puse a su disposición", aseguró.