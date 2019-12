Fernández confirmó que tiene armado su gabinete, con el cual ya viene trabajando

El presidente electo Alberto Fernández, confirmó ayer que ya están “todos elegidos” los integrantes de su futuro gabinete con los que dijo ya viene trabajando, aclaró que en la elección final su vice, Cristina Fernández de Kirchner, “influyó” como cualquier persona, pero no llenó de “nombres propios” a su equipo, y advirtió que la decisión final en el armado la tomó él mismo.

Al inicio de la entrevista concedida FM Metro, Fernández consideró “como un hecho vergonzoso” la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública en la que está siendo juzgada Cristina, consideró como “un disparate” la idea de que integró una asociación ilícita y destacó que “utilizan esa figura para complicar las excarcelaciones y para pedir detenciones, como hicieron en todos los casos”.

El líder del Frente de Todos evaluó la exposición de la ex jefa de Estado “como uno de los alegatos defensistas más impactantes” que vio en su vida y buscó dejar en claro que su compañera de fórmula no lo involucró al exponer ante el Tribunal Oral Federal Nº 2.

“Cristina dijo una obviedad: ‘Yo no soy la que ejecuta el presupuesto, es el jefe de Gabinete’, pero ‘ no estoy pidiendo que los citen porque ellos no hicieron nada ¿pero se dan cuenta de que es una persecución contra mi’. ¿Y como terminó la historia?” diciendo “que me involucró ¿como pueden leer semejante cosa?”, se preguntó Fernández.

En otro tramo, señaló que “han habido algunos jueces que se han prestado a la presión de operadores judiciales y terminaron haciendo cosas irreconciliables con la lógica del Derecho y ayer Cristina los dejó al descubierto”, describió a su vice como “una mujer cansada de la persecución que ha tenido” y apuntó contra el juez Julián Ercolini, sobre quien dijo que el procesamiento dictado contra la ex mandataria “es una pieza” que utilizará en su cátedra “para demostrar lo que un juez nunca debe hacer”.

“Ya están todos elegidos y estamos todos trabajando”, respondió a la consulta de sí ya tenía definido al futuro gabinete y a su ministro de Economía, mientras que en torno a los nombres que circularon, aclaró que “algunos” de ellos serán confirmados “y otros no”.

Sobre la situación del senador Carlos Caserio, a quien él mismo le había ofrecido ocupar un cargo, Fernández aclaró que “fue un caso distinto, él tuvo una larga charla con Cristina” quien le pidió “que se quede en el Senado” a lo que el legislador cordobés accedió.

“Influyó lo mismo que influye cualquier persona de quien valoro su opinión, pero cuando vean los nombres se van a dar cuenta si Cristina nos llenó de nombres propios el gabinete” o no, dijo el futuro mandatario, quien aclaró que el que viene “no es el gobierno de Alberto Fernández, es el gobierno del Frente de Todos, y lo que busco es que estén todos representados”.

También se refirió al escaso peso que tuvieron los gobernadores peronistas a la hora de colar nombres en su equipo: “Hay mucha representación del interior del país. Somos un frente no una cooperativa y no es que todos tienen que tener un lugar”, reflexionó.