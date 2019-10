El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró "inconstitucional" el proyecto de ley para crear la figura de perjurio que ingresó hoy a la Cámara de Diputados, presentada por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y Justicia, Germán Garavano.

El proyecto busca aumentar la pena a quienes mientan en el marco de un proceso judicial. Tanto Bullrich como Garavano aseguran que esto no va en contra de la Constitución, que establece que "nadie está obligado a declarar en su contra". "Lo que tiene que hacer el indagado sería no declarar, quedarse callado, lo que no puede es mentir", explicó Bullrich al respecto a La Red.

Sin embargo, en diálogo con la misma radio, Fernández la contradijo: "La Constitución dice que nadie está obligado a declarar contra de sí mismo, por lo tanto, históricamente se ha admitido el derecho a mentir del acusado si es que con esa mentira busca garantizar", enfatizó.

En este sentido, remarcó que "todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario" y que "la obligación de comprobar la culpabilidad de alguien es del Estado", por lo que proyectos como este "son remedios absurdos". "Nunca se me ocurrió pensar que pudieran presentar una ley así, porque es claramente inconstitucional", lamentó Fernández, quien es docente de la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena en la Universidad de Buenos Aires.

Ante esto, Bullrich le contestó a través de Twitter: "EEUU, Alemania, Francia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Bulgaria e Italia. Estos son algunos de los países que aplican la ley en la que que no se le puede mentir al juez. Lo que está mal es mentir, es inmoral. Esto es verdadera Justicia", le escribió al candidato peronista.

Fernández le retrucó que "el Ministerio de Seguridad a su cargo deja que la policía mate por la espalda, la UIF espía a jueces y el Ministerio de Justicia limita el derecho de defensa en juicio". "Eso es tan cierto, ministra, como que mentir está mal y es inmoral. Mándele un twit a Macri y recuérdeselo", remató.

Bullrich le respondió que "su declaración sobre Seguridad es para defender a delincuentes, desproteger a la fuerzas federales acusándolos de asesinos, y mantener un sistema penal que avala la mentira". "Con usted, los narcos y chorros, de fiesta. Mándele un tweet a Cristina Kirchner y recuérdeselo", le pidió.

El proyecto de ley para crear la figura de perjurio propone la tipificación, en el artículo 275 del Código Penal, "de las conductas de abogados, testigos, intérpretes y peritos que aportan antecedentes falsos que obstaculizan el esclarecimiento de un hecho o la determinación de sus responsables, impidiendo con ello llegar a la verdad real, que es el cometido principal de la función judicial".

A través de la iniciativa, y para el caso en que el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, "se propone aumentar el mínimo de la pena de un (1) año de prisión a dos (2) años y mantener la pena máxima prevista actualmente de diez (10) años".