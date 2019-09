En el marco de un coloquio organizado en Córdoba por la Fundación Mediterránea, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández llamó ayer a pararse ante los acreedores pidiéndoles "que nos dejen crecer", advirtió que el único camino que el país tiene para conseguir dolares "es exportando" y consideró que la deuda podrá ser pagada en el marco de "una negociación seria y sensata con los acreedores" avanzando en un camino "parecido a lo que hizo Uruguay".

Tras una larga exposición que giró en torno a cómo el gobierno de Cambiemos dejó al país "en una situación de endeudamiento inesperado" que hoy representa "el cien por ciento del producto bruto" interno, cuando en 2015 solo llegaba al "38%, y la deuda en dolares representaba el 18%", Fernández recordó que en 2005, bajo la gestión de Néstor Kirchner, sacaron al país "de su condición de deudor con el Fondo pagando 9.800 millones" de dólares, condiciones que hoy no son similares entre otras cuestiones porque "hoy debemos 57 mil millones", monto que según dijo fue contraído "en solo 1 año", lo que consideró como "increíble".

“¿Cómo podemos hacer para pagar la deuda si no es creciendo y exportando?”

"Hoy no podemos decirle a los acreedores: esta deuda la tomó la dictadura, esta deuda la tomó un gobierno democrático que hizo lo que hizo en el tiempo que lo hizo" y en ese punto buscó dejar algo en claro: "Nosotros nunca nos hemos planteado pararnos frente a la deuda diciendo que no íbamos a pagarla" o "que iba a haber una quita" pero "lo que sí planteamos siempre es la necesidad de pararnos frente a los acreedores diciéndoles para poder pagar déjennos crecer porque sino no tenemos forma de pagar".

Fernández, quien se mostró seguro y confiado ante empresarios y economistas, se preguntó "¿como podemos hacer para pagar la deuda si no es creciendo y exportando?" y agregó que el gran desafío hacia adelante para conseguir dólares "es exportar, no hay otro camino".

El candidato por el Frente de Todos dijo que por las "las condiciones internacionales no va a ser tan difícil hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay" y si bien consideró a la deuda como un "fuerte condicionante", agregó que siente que "vamos a poder afrontarla en una negociación seria y sensata con los acreedores y vamos a poder ganar tiempo para crecer".

En otro tramo de su extensa alocución, consideró que "consumir y exportar no son conceptos antagónicos, no es una cosa o la otra, son ambas cosas las que hay que hacer" y dijo que a su entender "el gran deterioro" del gobierno de Cambiemos radicó en la restricción del circulante, de los salarios y el aumento de las tasas de interés para bajar el consumo.

“Nunca nos hemos planteado decir que no íbamos a pagarla o que iba a haber una quita”

"Me parece que nosotros tenemos que poner en marcha la economía de modo", por un lado "promoviendo el consumo que está absolutamente deteriorado" lo que habrá que hacer "con mucho cuidado" para "no hacer un estrago mayor en la economía", precisó.

Finalmente afirmó que para concretar "el pacto" social que propuso en su momento se necesita "de trabajadores, de empresarios y del Estado, para que entre todos nos pongamos de acuerdo en como ponemos a funcionar la economía" para poner de pie a la Argentina.