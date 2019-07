Por segundo día consecutivo el precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, debió distraer su atención de la campaña electoral para enfocarse en aclarar los dichos de su asesor en materia de deuda externa, el economista Guillermo Nielsen, quien en un reportaje brindado a un diario porteño, tildó al precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof de "ignorante" por su desempeño al frente de la negociación de la deuda externa con los holdouts.

No conforme con eso, Nielsen, quien dijo que integraría una "lista corta" de posibles aspirantes a ministro de Economía en caso de una victoria del Frente de Todos en octubre, definió a Kicillof como un "marxista disfrazado de keynesiano".

“Nunca diría que Axel es un ignorante o un marxista; es un pragmático”

"Nunca diría que Kicillof es un ignorante ni tampoco un marxista; es un pragmático más atento a la gente que a la situación de los mercados", buscó aclarar Fernández respecto a los dichos de Nielsen y aclaró que las afirmaciones de este último tendrían que ver "con un problema de formación; uno es un economista más pragmático y el otro viene del mundo financiero".

En otro tramo, sostuvo que cuando conoció a Kicillof se encontró "con un tipo muy abierto, muy franco, muy receptivo a las críticas" y, tras admitir que tuvo "diferencias" en torno al manejo de la economía con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, puntualizó que su gestión "dejó tres problemas que Macri profundizó: déficit, inflación y cepo".

El precandidato presidencial, que hoy se reunirá con la cúpula de la CGT, dijo además que "muy injustamente demonizan a La Cámpora y quieren sembrar un miedo donde no hay que sembrarlo", tras lo cual, aseguró que "la gente tiene que tenerle miedo a Macri y a los dirigentes que lo acompañan", entre ellos la gobernadora María Eugenia Vidal, "le tiene que tener miedo a la policía Federal y la Bonaerense, a un ministro de Defensa elogiando a (Aldo) Rico, diciendo que lo que hizo fue una pavadita, a eso tiene que tenerle miedo", sostuvo.

Por otra parte, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner se mostró en contra de una eventual reforma laboral y destacó la necesidad de "poner en marcha la economía" sobre la cual dijo que "está pegadisima, moribunda".

Además de instar a encender la economía y a "no priorizar el tema de una reforma laboral", Fernández se preguntó "¿de qué reforma con la precarización que hay?" y dijo que el presidente Macri "llama emprendedores a los chicos que con una bicicleta salen a hacer delivery".

“No voy a hacer un coaching, sé lo que quiero y cómo comunicarlo”

En una entrevista concedida a Radio con Vos, el postulante del Frente de Todos advirtió: "No esperen que deje de ser un político y me convierta en un producto de la comercialización de la política. No voy a hacer un coaching. Sé lo que quiero y cómo comunicarlo. No voy a entrar en las reglas que me piden".

Y luego pasó al ataque: "Si quieren tener un presidente coacheado, ahí lo tienen a Macri, que dice los discursos que le escriben y repite sin saber lo que esté diciendo".