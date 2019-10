A solo seis días de las elecciones nacionales y en el marco de una recorrida por las ciudades de Olavarría y Bahía Blanca con la intención de fortalecer las chances de sus candidatos locales, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se esperanzó que en caso de que los resultados electorales le sean adversos al presidente Mauricio Macri este "no se enoje" y "no libere al dólar" como presuntamente habría ocurrido tras las Primarias Abiertas, consideró que la inflación al Gobierno "se le escapó totalmente de las manos" y dijo que la mayor prioridad en caso de ser electo "será sacar a los argentinos de la pobreza y erradicar el hambre".

"Lo que yo quisiera si el resultado le resulta adverso, que Macri no se enoje como lo hizo la ultima vez; que no maltrate a los argentinos y no libere al dólar para que escale como permitió la última vez como según cuenta una causa judicial que hay en Buenos Aires", dijo Fernández en una conferencia de prensa que compartió en Bahía Blanca junto al candidato a intendente, Federico Susbielles y al diputado Sergio Massa.

El ex jefe de Gabinete precisó que "los tiempos son difíciles porque hasta el día de hoy no sé que país va a dejar Macri, no sé cuantas reservas van a quedar" y si "van a poder contener una inflación que se les fue totalmente de las manos" y denunció que "el Estado ultimamente no para de nombrar a sus funcionarios de apuro para llenarnos la planta de empleados administrativos que ellos quieren que estén designados".

Previamente Fernández había encabezado un acto en el Club Pueblo Nuevo de Olavarría junto al candidato a jefe comunal, Federico Aguilera.

"A mi lo único que me preocupa es la tranquilidad de los argentinos", dijo el candidato opositor, quien destacó además que su principal prioridad será sacar "a los argentinos de la pobreza y erradicar el hambre", aunque dijo querer que esa "no fuera la decisión de un presidente o de un gobierno" sino "una suerte de épica social donde todos pongamos lo que debamos poner para que esto funcione".

Otro de los temas que Fernández dijo que priorizará será el de "la tarea docente", regresando "a la paritaria nacional para equilibrar hacía arriba" porque "no caben dudas que quedado retrasados", al tiempo que dijo que le pedirá a los maestros "que ayuden a dar una mejor calidad educativa" para que "un chico de la Ciudad de Buenos Aires se capacite tan bien como uno que vive en La Quiaca o en Tierra del Fuego".

"Espero con muchas ganas y mucha ilusión el día que me tenga que hacer cargo del Gobierno nacional", agregó el postulante por el Frente de Todos, porque según dijo "ese día se va a terminar el martirio de miles de argentinos".

Finalmente Fernández instó a que "con la grieta se queden otros, nosotros no, estamos acá para tenderle la mano a todos" y para hacerlos partícipes "de un tiempo que empieza" y que está llamado "a ser mejor que el presente".