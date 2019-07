El precandidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, salió a bancar ayer las expresiones de su compañera de fórmula, la senadora Cristina Fernández de Kirchner quien cuestionó una supuesta campaña sucia por parte del gobierno, respaldó al postulante a la gobernación bonaerense Axel Kicillof quien había sido tildado de "ignorante" por el economista Guillermo Nielsen, y advirtió que cuando sea gobierno y encienda la economía "vamos a tener muchas posibilidades de que todos encuentren trabajo".

"Tengo mucho interés de escuchar a la gente y por eso me meto en fábricas, en barrios pobres o como en Catamarca, en albergues de estudiantes para ver exactamente qué es lo que les pasa", dijo Fernández quien diferenció su campaña "con la gente" a la del oficialismo "donde la gente está detrás de las vallas".

El ex jefe de Gabinete se refirió además a cierta aspereza ante "preguntas incómodas" de la prensa lo que habría generado ciertos enojos de su parte: "A mi me parece que la Argentina tiene que hacer un debate sobre la hipocresía en la política" porque la verdad es "que todos estamos expuestos a que le pregunten cosas que a uno le caen bien o mal y todos tienen que estar expuestos a recibir las respuestas que esa pregunta genera".

Dijo además que un matutino porteño insiste en que se encuentra estresado, pero "yo no estoy estresado, estoy más feliz que nunca, contento de meterme entre la gente, de oírla, de que deposite su confianza en mi" pero sucede "que si algo no me cae bien y me parece que si tengo que expresarlo lo expreso, como lo hice toda mi vida, con el ceño fruncido" argumentó a su favor.

En otro tramo de una entrevista concedida a Radio 10, sostuvo que "este gobierno ha hecho cosas increíbles, a enfrentado a las familias con los maestros, ha destruido toda la ciencia y la tecnología" cuando en verdad "las sociedades más ricas son las que invierten en inteligencia".

El precandidato por el Frente de Todos tampoco eludió referirse a los dichos del economista Guillermo Nielsen quien tildó al precandidato a gobernador, Axel Kicillof, de "ignorante": "Definitivamente yo no tengo esa visión de Axel", dijo no tener referentes económicos, aunque si mantener diálogo "con Guillermo, pero mucho más con Cecilia Todesca y Matías Kulfas" e insistió en que si de algo está lejos Kicillof, es de "la ignorancia".

En otro tramo, dijo que la campaña del gobierno "es muy sucia" y llamó a enfocarse "en las necesidades de la gente". Advirtió que los publicistas del oficialismo pueden mostrar "a un presidente hablando solo en una explanada" porque "no pueden someterlo a un acto público", y se mostró confiado en que la sociedad entienda "que el verdadero debate" gira en torno a "los que queremos un país con producción y trabajo y los que creen que el trabajo es un gasto".

"Las campañas sucias son una práctica muy propia de Durán Barba y de Macri, son gente que en verdad no hacen comunicación política sino que hacen manipulación social y entonces construyen falsas imágenes con la base de mentiras que inquietan a la gente", pero sucede, prosiguió, "que después la gente va al supermercado" y "se da cuenta" de lo que ocurre.

Finalmente, Fernández consideró que hay que "volver a prender la economía" porque si eso sucede, "vamos a tener muchas posibilidades de que todos encuentren trabajo y que todos sean tratados con dignidad" y advirtió que Macri "piensa que la solución de la Argentina es quitarle derechos a los que lo tienen" y ese "no es un buen camino", concluyó.