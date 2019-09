A un año del fallecimiento del dirigente peronista José Manuel de la Sota se celebró ayer en Córdoba una misa conmemorativa que tuvo lugar en la catedral, y de la que además de su familia, participaron el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández y el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, en lo que se convirtió en una nueva excusa para el desembarco del ex jefe de Gabinete en un distrito que se le viene presentando particularmente esquivo.

Al termino de la ceremonia religiosa, Fernández dijo que con De la Sota "siempre" fueron amigos: "Trabajamos juntos durante mucho tiempo y ahora, cuando las hijas -Natalia y Candelaria- me dijeron de este homenaje, quise estar para acompañarlas", dijo en un breve contacto con la prensa.

Al referirse a un posible encuentro con el gobernador Schiaretti, el candidato dijo que "seguramente" tomarían un café "más tarde" y cuando se le preguntó si se habían reconciliado, aclaró que "nunca" estuvieron peleados.

Dijo además estar "contento" por el apoyo recibido en las urnas de parte de muchos cordobeses y anticipó que seguirá trabajando "para que muchos más nos acompañen, porque Córdoba tiene que ser parte de la Argentina que queremos".

Sin embargo y pese a esas declaraciones, a diferencia de otras visitas realizadas a la provincia mediterránea en el marco de la campaña, el candidato por el Frente de Todos mostró su fastidio con el gobernador: "Francamente yo no lo necesito a Schiaretti como no necesito a ningún gobernador", dijo el ex jefe de Gabinete en el marco de una entrevista concedida a un medio local y agregó que sí necesita compañeros que le ayuden "a construir una Argentina".

"Hay un montón de gobernadores, yo diría que casi todos a excepción del Gringo, que creen en un modelo de país" y que están comprometidos en esa tarea "lo que yo valoro mucho", afirmó, mientras que en un tono crítico, agregó que "parece que a Schiaretti le da lo mismo cualquier país" que "propone Macri, o el país que proponemos nosotros", lo cual consideró que le "tiene que doler a los cordobeses, porque yo voy a gobernar para los cordobeses también más allá de lo que disponga Schiaretti".

De la misa que se llevó a cabo en el marco de un fuerte dispositivo de seguridad, también participaron el senador peronista Carlos Caserio, los diputados nacionales José Luis Gioja, Felipe Solá, Sergio Massa y Eduardo "Wado" De Pedro, así como dirigentes del orden local y nacional, entre ellos el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, el diputado y titular del bloque de Cambiemos, Mario Negri y el empresario Roberto Urquía.

Durante la jornada de hoy, Fernández brindará una disertación magistral en el ciclo Diálogos Políticos "Líneas directrices para el desarrollo armónico de Argentina" en la Facultad de Derecho de la ciudad de Córdoba. Finalmente, encabezará un encuentro con 400 empresarios pymes. Mañana, junto al candidato a Jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, Matías Lammens, Fernández participará de un encuentro que tendrá lugar en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA en el que se presentará en sociedad la iniciativa "Buenos Aires ciudad del conocimiento".