El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, volvió a afirmar que "es inútil debatir con un mentiroso", en referencia a Mauricio Macri, al tiempo que consideró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es "el jefe" del mandatario.

"Soy un polemista, no me afecta ir a un debate con nadie. Si quieren voy a un debate con Trump, que es el jefe de Macri, no tengo problemas", sostuvo el ex jefe de Gabinete.

En diálogo con FM Metro, el dirigente peronista consideró que "es inútil debatir con un mentiroso", en alusión al líder del PRO, aunque se mostró dispuesto a participar de debates públicos con Macri porque "lo manda la ley".

"¿Para qué sirvió el debate anterior? Para que alguien le mienta a la gente y le diga que iba a hacer todo lo contrario de lo que hizo. Cuatro años después ya perdimos todo, estamos fulminados", cuestionó.

Por otra parte, reconoció que "el acuerdo del cierre de listas fue muy difícil" en el frente que encabeza porque "fue una disputa de muchos sectores: Movimiento Evita, (Fernando) Pino Solanas, (Victoria) Vicky Donda, los que migraron del espacio de Massa; todos cedieron".

"La realidad es que La Cámpora tiene peso en Buenos Aires y no tanto por fuera", evaluó, al ser consultado sobre la conformación de las listas legislativas.

Además, indicó que "nunca el Presidente diseña las listas como nadie se mete en el Gobierno que va armar el presidente".

"¿Qué me importa quién va a ser el diputado de Córdoba? No es mi problema. Quiero diputados que sean socios conmigo, no obedientes", afirmó, a la vez que también contó que habló "con todos los gobernadores, garantizándole la libertad en sus listas".

Y añadió: "Si quieren saber por qué (el gobernador de Córdoba, Juan) Schiaretti va con boleta corta, hay que preguntarle a él".

En ese sentido, aseguró que no escuchó a "un gobernador que añore a Macri. No fue un Presidente federal, fue el más unitario de todos".