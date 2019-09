En el marco del Ciclo de Diálogos Políticos denominado "Líneas directrices para el desarrollo armónico de la Argentina" que tuvo lugar ayer en la Facultad de De Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández abogó por "construir una Argentina más armónica" que tenga en cuneta al interior del país, instó a buscar una "salida al Pacífico" para lograr el desarrollo de "las provincias cordilleranas" y advirtió que la globalización mundial obligará a buscar asociaciones con los países "grandotes".

"Vivimos en un país enormemente injusto y desigual" el cual "en su Constitución dice ser federal", comenzó diciendo Fernández quien instó a "construir una Argentina más armónica" abriéndole "las posibilidades de desarrollo económico y humano" al interior del país.

"¿Cual es el primer desafío que tenemos como sociedad?", se preguntó el candidato a presidente en otro momento, y se respondió: "Promover el arraigo en el lugar donde se nace" y "si nosotros logramos esto, habremos hecho una revolución inmensa" y "dejaremos de vivir esta suerte de exilio interno de gente desesperada que busca un futuro en lugares donde no se lo ofrecen".

Volvió a reiterar que "el gobierno que venga" no será el de "un presidente o una vicepresidenta" sino el de "veinticuatro gobernadores con un presidente" para de esa manera construir "esa Argentina federal que hace falta", para dejar de "declamarla y de una vez por todas ejercerla".

El ex jefe de Gabinete, quien llegó el domingo a esa provincia mediterránea invitado a participar de una misa en homenaje al ex gobernador José Manuel de la Sota al cumplirse un año de su deceso en un accidente automovilístico, dijo que "hace falta ir al norte, al NOA o al NEA, para darse cuenta de la desigualdad y la postración que tienen esas economías" lo que sucede "porque no fuimos capaces de desarrollar esas regiones" lo que no ocurre "con las dádivas de un presidente" sino "con nuevas estructuras de producción".

"¿Como es posible que la Argentina a estas alturas de los acontecimientos no haya encarado seriamente una salida al Pacifico para que las provincias cordilleranas tengan posibilidades de desarrollarse", se interrogó nuevamente, y señaló que se tendrá que "gastar dinero para que eso ocurra".

Fernández finalmente consideró que entre los grandes desafíos que tiene el país figura el de ser parte de un mundo que se ha globalizado, lo cual dijo que hasta hora no ha ocurrido "porque como siempre pasa, uno le tiene miedo a lo desconocido, y mucho más, si lo desconocido es asociarse a los grandotes".

El candidato a presidente por el Frente de Todos, quien tras esa actividad y en compañía de Sergio Massa y del senador Carlos Caserio se reunió con más de cien intendentes y candidatos por la provincia de Córdoba, participará hoy junto al candidato a Jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens, de la presentación de la iniciativa "Buenos Aires, ciudad del conocimiento", que tendrá lugar a partir de las 17, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.