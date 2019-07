En tren de campaña, el precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, acompañado por el postulante a la gobernación de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó ayer un centro de jubilados ubicado en el municipio de Lomas de Zamora ocasión en la que prometió que en caso de ser electo impulsará una ley que garantice la gratuidad de los medicamentos para las personas de la tercera edad "porque el Estado los va a subsidiar" al 100% y que el Fondo de Garantías Solidarias estará destinado a "mejorar sus ingresos".

"No es posible que no le podamos garantizar dignidad a los que toda su vida trabajaron", dijo Fernández, que consideró que "una sociedad que se olvida de sus viejos es una sociedad miserable en la que yo no estoy dispuesto a vivir".

“Una sociedad que se olvida de sus viejos es una sociedad miserable”, señaló el postulante

El ex jefe de Gabinete aseguró que en caso de resultar electo el "Fondo de Garantías Solidarias va a ser para los jubilados y no para que les den préstamos sino para que mejore sus ingresos" y señaló además que buscará recomponer "la perdida real que han sufrido los jubilados en este tiempo recomponiendo sus ingresos".

"Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan medicamentos y el Estado los va a subsidiar y no me importa lo que digan" porque eso es "lo que hace una Argentina digna que se ocupa de sus viejos".

En ese punto, se comprometió a asumir tal compromiso "porque no es verdad que no se puede, los que en verdad quieren cambiar la Argentina somos nosotros", en cambio "ellos (por el gobierno de Mauricio Macri), son las rémoras que nos han dejado en este presente espantoso y vamos a cambiarlo en el país y en Buenos Aires, porque acá quienes gobiernan son cómplices de lo que todos ustedes vivieron".

"Si ustedes no están peor es por los intendentes que fueron a subsidiarlos cuando el Estado nacional los abandonaba con la complacencia del Estado provincial", dijo Fernández quien advirtió que "el tiempo que se viene es complejo, donde tenemos que ordenar muchas cosas" lo que no será "tarea de un presidente ni de un dirigente, ni siquiera de Cristina y mío, es tarea de todos".

En otro tramo, le pidió a los jubilados que lo ayuden a cambiar la Argentina "otras vez entre todos" para de esa manera tener "la recompensa de vivir en un país digno donde finalmente podamos decidir nuestro destino y no que nuestro destino lo escriban del norte".

Fernández, quien se encontraba acompañado por varios intendentes, entre ellos Martín Insaurralde, Gabriel Katopodis, Juanchi Zabaleta y Juan Pablo de Jesús y por el diputado Felipe Solá, entre otros, pidió que lo apoyen "porque la Argentina es nuestra, no de ellos", dijo que no quiere ser el candidato "preferido de un presidente norteamericano", ni el del Fondo Monetario sino "el candidato que ustedes eligen".

"Vamos a empezar otro tiempo, el 10 de diciembre se termina la página negra que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015 y la nueva Argentina no va a tener mí letra, va a tener la letra de todos nosotros", remató Fernández.

Alberto viajará hoy a La Rioja, donde será recibido por el gobernador Sergio Casas

Por la mañana, el precandidato por el Frente de Todos participó de un encuentro con estudiantes secundarios en la sede de la Sociedad Italiana de Almirante Brown, en tanto que pasadas las 17, se hizo presente en el Encuentro Abierto de Cultura que se celebró en el auditorio central de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo ( UMET), ubicado en el centro porteño.