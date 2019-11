El presidente electo Alberto Fernández salió ayer a marcar posiciones claras en favor del respeto a la institucionalidad en los países de la región tras el golpe de Estado que destituyó en Bolivia al gobierno de Evo Morales, criticó con dureza la posición asumida por Estados Unidos ante el derrocamiento del líder indígena - echando por tierra la posibilidad de una eventual alineación con la principal potencia mundial-, y buscó dejar en claro su decisión de liderar al progresismo al sur del continente.

"Es una vergüenza lo que pasó en Bolivia", dijo Fernández, quien cuestionó además "la actitud de la OEA" y la auditoría que realizó ese organismo en torno al resultado electoral cuestionado por la oposición, que le había dado el triunfo al ahora depuesto líder indígena: "Es de una endeblez importante y está absolutamente manipulado en sus resultados y aún así" Evo "volvió a aceptar hacer nuevamente la elección y en verdad no se entiende el porqué del golpe de Estado".

Dispuesto a dejar en claro su posición, el líder del Frente de Todos sostuvo que "para el continente todo lo que pasó fue definitivamente malo", y criticó la postura adoptada por la Casa Blanca respecto a la crisis institucional en el país andino.

"A mi juicio, Estados Unidos retrocedió décadas, volvió a las peores épocas de los años 70, avalando intervenciones militares contra gobiernos populares, gobiernos elegidos democráticamente e insisto que todo esto ocurrió después que Evo Morales había desatado un nuevo proceso electoral", precisó Fernández buscando poner distancia con la postura de la principal potencia mundial.

Pero además, dijo que espera "que Bolivia recupere rápidamente la democracia, que se hagan elecciones transparentes y sin ningún tipo de proscripciones", y sostuvo que si se da el caso de tachar candidaturas "sería tremendo porque lo único que demuestra es que no querían las elecciones porque no podían ganarle" a Morales.

Fernández consideró: "en la región lo que debemos garantizar es la democracia siempre". Y señaló que defiende "la institucionalidad de Chile" pese a no compartir "necesariamente las ideas de Piñera", como también "la institucionalidad de Bolivia": "me parece un atropello lo que han hecho" y "no son los caminos".

"Espero que todo se ordene cuanto antes y por vías verdaderamente democráticas en Bolivia; que también el mundo condene la locura de Santa Cruz de la Sierra" desatada por el opositor Fernando Camacho, dijo Fernández, quién denunció la persecución contra los dirigentes que respondían a Morales "a los que les secuestraron a las familias y los obligaron a renunciar a sus cargos".

En dialogo con Radio 10, el futuro presidente dijo que celebra que el canciller Jorge Faurie "piense que Bolivia tiene que arreglar sus problemas". "Pero no celebro que no adviertan que estamos en presencia de un golpe de Estado", sostuvo, y advirtió que esa posición será "una mácula a su carrera de Embajador que definitivamente no se va a borrar nunca".

"Yo sé como piensa el presidente y no esperaba algo distinto a lo que me dijo" durante el diálogo que mantuvieron el domingo en torno a la crisis en el país andino, "pero lo que sí me preocupó y que hubo una buena reacción, es que alguien en la Cancillería no había tenido mejor idea que cerraran la embajada y los consulados de Argentina en Bolivia para impedir que gente pida asilo allí y eso gracias a Dios se lo plantee al presidente y gracias a Dios que se revirtió porque era une pésima idea, era entregar gente a la muerte".

El líder del Frente de Todos le agradeció a Dios por haber "rescatado con vida a Evo, su vicepresidente (Álvaro García Linera) y sus ministros, que ahora están asilados", y a los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, por "su generosidad".

Finalmente, celebró que en Argentina esté "transcurriendo la democracia" y "un traspaso de mandato en paz, porque eso es algo que habla de la madurez".