A la espera del proyecto que en las próximas horas enviará al Congreso el Poder Ejecutivo, mediante el cual buscará extender los plazos de vencimiento de la deuda emitida en pesos bajo jurisdicción nacional, tras un almuerzo entre el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, y el senador y titular del bloque Justicialista en la Cámara alta, Carlos Caserio, se acordó con el oficialismo recibir al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para que defienda su iniciativa.

"No conozco qué es el proyecto. No conozco nada más que lo que dijo el ministro", Lacunza, se excusó Fernández al término del encuentro y afirmó no tener "idea" de como avanzará el bloque Justicialista respecto a ese tema "porque no sé lo que van a mandar".

El ex jefe de Gabinete buscó aclarar algunos dichos que le adjudicaron respecto a que Macri tendría "los días contados": "Yo no dije eso. Me preguntaron y dije que quedaban 59 días y que -el presidente-, debe estar contando los días", subrayó.

El candidato presidencial por el Frente de Todos también afirmó de manera enfática que Macri "tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre y es su responsabilidad", luego de lo cual admitió que la decisión de reprogramar los pagos de la deuda con el FMI formó parte de su propuesta electoral al señalar que "es algo que yo venía planteando; que la Argentina está en una situación de quebranto y que en algún momento eso iba a tener que quedar claro", indicó.

En tanto que una vez culminado el almuerzo del que además participaron los intendentes Martín Gill (Villa María) y Facundo Rufeil (La Calera), varios legisladores provinciales y el dirigente Fernando "Chino" Navarro (Movimiento Evita), entre otros, Caserio afirmó que el bloque que preside llegó a un acuerdo con Cambiemos para que Lacunza concurra al Congreso a defender el proyecto sobre extensión de los plazos de la deuda pública.

"Hable con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, para que el ministro venga al recinto", dijo el legislador, quien agregó que "ahora hay que llevarlo adelante. No es que sea lindo pero peor sería decirle a los bonistas que no les vamos a pagar".

Sin embargo, Caserio evitó confirmar si su bancada acompañará la iniciativa del Gobierno, debido a que su contenido, el cual se desconoce, recién será analizado una vez que ingrese al Senado.

“Hable con Federico Pinedo para que el ministro Lacunza venga al Senado”, afirmó Caserio

Quien también se refirió al proyecto que el Ejecutivo nacional mandará al Congreso, fue el diputado y presidente del bloque del FpV- PJ, Agustín Rossi, quién dijo que fue el espacio que integra "el que pidió que el acuerdo con el FMI se debatiera en el Congreso; el Gobierno se negó, y ahora cuando las papas queman vienen al Parlamento para que lleve adelante el debate".

Rossi agregó que "lo que está haciendo el Gobierno nacional" con las medidas anunciadas el miércoles "es patear la pelota para adelante" y pidió "tomar con mucha prudencia y responsabilidad" esos anuncios.