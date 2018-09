La novia del senador oficialista Julio Cobos, Natalia Obon, decidió finalmente "declinar" su nombramiento como secretaria en la Cámara Federal de Apelaciones de la Justicia Federal de Mendoza, luego de la polémica que generó la designación.

"Se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir, por lo que he decidido declinar" la designación en el cargo, expresó Obon mediante una carta abierta en la que cuestionó el escándalo por su nombramiento.

El revuelo comenzó cuando Obon, de 40 años y recibida de abogada hace menos de un año, fue nombrada con cargo de secretaria en la Cámara de Apelaciones de Mendoza a partir de que la resolución 2697/18 de la Corte Suprema de Justicia que dispuso cubrir ese puesto.

El senador nacional por Mendoza y ex Vicepresidente, que mantiene una relación de pareja con Obon desde 2016, no se expresó sobre el tema pero en su entorno dejaron trascender que no tuvo nada ver con el nombramiento, el cual le fue propuesto a ella por "cumplir con todos los requisitos".

Si bien la designación se haría efectiva a partir hoy , Obon finalmente decidió renunciar a él debido al escándalo y lo anunció mediante una carta abierta en la que denunció que detrás del escándalo hubo "alguna intención determinada" y que se "prejuzgaron" sus "condiciones, capacidades y experiencias" laborales y académicas".

"No es la primera vez que algo así sucede. Ya en otra oportunidad ûal comienzo de mi actual relación de pareja- difamaron, dieron por cierto rumores, invadieron la privacidad, mencionaron asuntos absolutamente personales delicados y me descalificaron con información falsa; e incluso inventaron un embarazo y como si esto no fuera suficiente, hasta se habló de un aborto", expresó la pareja de Cobos.

Obon afirmó que "de la misma manera hoy también manchan y desprestigian" su persona, la de su pareja, su familia y "de miembros del Poder Judicial", tras lo cual sentenció: "Existió, existe y existirá una mujer con identidad propia por sobre el ´es pareja de´. Soy y existo y me forjé más allá del hombre con el que comparto y transito el camino cotidiano".

Luego repasó su carrera académica, indicó que es licenciada en Nutrición egresada de la Universidad Católica de San Juan "con promedio 9,40".