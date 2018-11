Un tema que preocupa seriamente al peronismo es el relacionado a la causa de los cuadernos, en la que se investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, así como los aportantes truchos de Cambiemos, hechos que pueden derivar en el acortamiento de las campañas electorales ante el temor de los aportantes a verse implicado a futuro en eventuales denuncias ante la justicia.

"Me parece que lo va a influir en este tema son los aportes truchos del oficialismo, porque eso es mucho más grave que los supuestos cuadernos, lo que aún debe demostrarse", afirmó un integrante de la conducción del PJ, quien señaló que Cambiemos y otros espacios están trabajando "en alguna ley de aportes y ahí creo que mayoritariamente se está aceptando que los privados puedan aportar hasta un cierto límite y se buscará que todo quede bancarizado, pero nosotros todavía no hemos analizado ese asunto", tras lo cual sostuvo que "cuanto menos aportes privados haya mejor para todos, el tema es que un partido no se quede con la suma de los aportes y los demás nos quedemos mirando".

En esa dirección, consideró que "indudablemente el macrismo va a poner todo el dinero en la compra de Whatsapp, Twiter y Facebook" a los fines de realizar campañas de desprestigio mediante esas redes sociales, lo que al oficialismo le ha dado buenos resultados.

"Estamos intentando no dormimos con estos temas, por lo que estamos armando un equipo nacional de comunicación que maneje las redes sociales, ya que entendemos que no hay que dejarlas de lado. En las elecciones pasadas nos mataron, y luego se supo que Facebook estaba involucrado en desprestigiar a dirigentes opositores", subrayó el dirigente del PJ nacional.