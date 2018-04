El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó el desafuero y la detención de la diputada nacional por Cambiemos y ex intendenta de Resistencia, Aída Ayala, en una causa en la que su ex yerno y otras personas ya están detenidos desde hace un mes acusados por lavado de activos, evasión y asociación ilícita entre otros delitos.

La dirigente radical ocupó, hasta diciembre de 2017, el cargo de secretaria de Asuntos Municipales bajo la órbita de Rogelio Frigerio.

La Justicia federal chaqueña la investiga por delitos vinculados al manejo de dinero en hechos de cuando ella era intendenta de Resistencia, cargo que ejerció hasta 2015.

El fiscal Sabadini presentó el pedido de desafuero e inmediata detención ante la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, quien deberá resolver en las próximas horas.

"He hablado con la jueza y me he puesto a disposición, no me amparo en los fueros. Anteriormente ya me han expuesto a estas instancias y se ha demostrado mi inocencia, jamás voy a evadir ni demorar un llamado de la Justicia", señaló Ayala.