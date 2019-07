El papa Francisco aseguró que le "gustaría visitar la Argentina el año próximo", en lo que sería la primera visita al país desde su asunción al frente de la Iglesia Católica, en marzo del 2013. Según precisó su entorno, el viaje se realizaría el segundo semestre del 2020 e incluiría también una escala en Uruguay.

De esta manera, Jorge Bergoglio volvería a su tierra natal ya como líder religioso, algo que se venía postergando porque, según explicó el Papa en varias ocasiones, no quería interferir con la política local. El año que viene, en cambio, va a ser un periodo no electoral y ya se habrá definido el próximo Gobierno, por lo que su visita no podría ser considerada como una señal de apoyo o de rechazo hacia uno u otro partido.

Según publicó La Nación en su edición de ayer, Francisco no tiene preferencia por ningún espacio y, en tiempo de elecciones, "no recibe a ningún dirigente de la política argentina".

El Papa estuvo por última vez en Latinoamérica en enero pasado, cuando participó de la Jornada Mundial de la Juventud que se realizó en Panamá. Anteriormente estuvo en Perú, Chile, Colombia, México, Cuba, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Brasil, pero hasta el momento la Argentina nunca estuvo dentro de sus destinos.