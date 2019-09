El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que "este gobierno hizo lo que pudo hacer con el apoyo político que tuvo" y remarcó que "la única solución posible" a la crisis económica que atraviesa el país "es un gobierno de unión nacional".

Frigerio admitió que "en algunas cuestiones" quedó claro que "los caminos elegidos no funcionaron" pero que "la economía está subordinada a la política". "Este gobierno hizo lo que pudo hacer con el apoyo político que tuvo", minimizó en referencia al contexto económico en diálogo con Radio Mitre.

Por esta falta de apoyo, planteó que "la única solución posible (a la crisis) es un gobierno de unión nacional" ya que "ningún espacio político ha podido lidiar con problemas que arrastramos desde hace 70 años". "Por eso, la única solución posible es tratar de todos juntos resolver este problema. Cada uno por su cuenta no ha podido", enfatizó Frigerio, para quien, si el presidente Mauricio Macri resultara reelecto, "lo primero que debe hacer es llamar a Alberto Fernández y a Roberto Lavagna a una mesa en conjunto".

"Si volviéramos a tener la oportunidad (de seguir gobernando el país), el 10 de diciembre habría que replantear esto y desde el momento cero convocar a otras fuerzas políticas a que se sumen la gobierno. Este país necesita de más apoyo político. Más si somos el gobierno con el apoyo político más débil de los últimos 100 años", aseveró el ministro.

Respecto de las elecciones de octubre, planteó que "independientemente de quien gobierne", si se llega al balotaje se aseguran "el equilibrio en el Congreso" de modo que "nadie tenga la suma del poder publico".

Sin embargo, en contraposición a esa idea, aseguró que "el único reclamo" a la gestión de Macri es "si no se debió haber construido una base de sustentación política más sólida desde el principio" a través de mayorías propias en las Cámaras y más gobernadores de Cambiemos en las provincias, lo cual consideró que debería tenerse en cuenta para una posible reelección.

Por otra parte, criticó el llamado de organizaciones sociales a un plan de lucha de 48 horas para la próxima semana y afirmó que el gobierno ha demostrado tener "diálogo y predisposición para llegar a acuerdos", por lo que "no se justifica este plan de lucha teñido por el proceso electoral".

En este sentido, consideró que Cambiemos fue el gobierno "más dialoguista y el más buscador de consensos", aunque eso no estuvo acompañado de "una promesa de apoyo permanente" a su espacio. "Hicimos obras públicas en cada rincón del país. En el pasado, si no tenías la camiseta del partido gobernante no tenías una obra", defendió Frigerio, y pidió que "ojalá nunca vuelva el látigo y la chequera".