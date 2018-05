El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, aseguró que el Gobierno nacional buscará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "con un programa propio, defendiendo el gradualismo y cuidando el interés nacional" y llevó tranquilidad ante el vencimiento de Lebacs, que se producirá hoy.

"Estamos saliendo de una crisis cambiaria. En otros momentos de nuestra historia reciente, no tan lejana, se conjugaron distintos tipos de crisis: crisis de deuda, crisis de sistema financiero, de los bancos, crisis cambiaria. La última gran crisis la evitamos en el 2015. No nosotros, sino la gente que decidió cambiar a tiempo para no convertirnos en Venezuela", remarcó Frigerio en declaraciones al canal A24.

En ese sentido, indicó que "Argentina es de los países más vulnerables del mundo, de los que más necesita del financiamiento externo para financiar este camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas" y subrayó que "por supuesto que si hay un cambio en las reglas del juego internacional como un aumento de la tasa de interés de Estados Unidos eso afecta mucho más a nuestro país".

Sobre el vencimiento de las Letras del Banco Central (Lebac) aseguró que "mucho de lo que se renueva es interno porque es el propio Estado el que ha comprado esas Lebacs a través de las distintas herramientas que tiene" y recalcó que "hay muchos bancos del sistema que están apostando a renovarlas".

"No vemos que haya un gran problema mañana. Los que se quieran ir son de alguna manera los que no estaban comprometidos originalmente, son aquellos que entraron en su momento e hicieron engrosar las reservas, teníamos las reservas en cero y hoy tenemos 55.000 millones de dólares. Si una parte entró de manera especulativa, que se vayan. El Banco Central tiene los recursos como para que se vayan y que eso no afecte ni altere el rumbo económico", aseguró Frigerio.

Al referirse a las negociaciones con el FMI, aseguró que el Gobierno irá "con su programa, cuidando el gradualismo y defendiendo el interés nacional".

"Vamos a ir con nuestro programa, nuestra política y nuestra posición. Ya tenemos el apoyo de Estados Unidos, China, Alemania, Japón, que quieren que le vaya bien a nuestro país y apuestan por nosotros", recalcó el ministro.

Por otra parte, indicó que "el kirchnerismo no ha colaborado con la gobernabilidad" aunque aseguró que con "la gran mayoría de los opositores se ha logrado fijar algunas cuestiones mínimas como el tema de la gobernabilidad".

"Siempre hubo sectores que permanentemente nos pusieron palos en la rueda, algunos querían reivindicar un pasado al que gran parte de la Argentina no quiere volver. La gran mayoría de los opositores no están en esa", aseguró.

Además, insistió en "convocar a los sectores políticos para tener un compromiso más fuerte con las cuentas públicas" porque, según dijo, "en algún momento hay que equilibrar" esas cuentas.