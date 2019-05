La primera pregunta la esquivó con risas. " ¿A cuánto va a estar el dólar a fin de año?". El ministro Rogelio Frigerio se rió con ganas y pasó a la siguiente, un poco más complicada de responder: la estrategia de Cambiemos luego del lanzamiento de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández y las versiones sobre quién será el candidato de Cambiemos. "La táctica electoral está abierta hasta que el calendario lo determine", sostuvo Frigerio. Lo escuchaban los principales ejecutivos de compañías de capitales brasileños como Ciro Andrade Camargo (Gol Líneas Aéreas), Ricardo Cavanagh (Banco Itaú), Giorgio Alliata di Montereale ( Ternium), Juan Percossi (IBH) y Ricardo Wachowicz (Bayron). El almuerzo en la sede de la Embajada de Brasil, estuvo presidido por el embajador Sergio Danese y por el titular de la Cámara, Jorge Zabaleta, Frigerio había elogiado primero la concordancia entre los gobiernos de Brasil y de Argentina, comparado el Lava Jato con el caso de los cuadernos de la corrupción y hecho pie en uno de los ejes del discurso que el Gobierno aceita: "Hay que hacer las cosas bien para que populismo no sea una opción" . En ese contexto, confirmó que el Presidente Mauricio Macri "tienen la decisión de asumir la responsabilidad (de gobernar) por 4 años más y destacó que hasta el 22 de junio no hay nada cerrado: "La táctica electoral está abierta a cualquier planteo y a quien quiera participar en una PASO". No dejó el camino a las repreguntas.