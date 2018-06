El presidente Mauricio Macri delegó en el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la relación con los gobernadores. Nada nuevo para un funcionario que viene manteniendo contactos permanentes con las provincias. Después de las reuniones organizadas junto al jefe de Estado para llegar a "un gran acuerdo nacional", el ministro inició ayer una serie de contactos con mandatarios provinciales para analizar la transferencia de gastos, antes de negociar el Presupuesto 2019.

Las provincias están preocupadas por lo que pasará con la obra pública en vistas del ajuste que quiere llevar adelante el Ejecutivo en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. "El ajuste en los ministerios está suspendido hasta que no se firme con el Fondo", garantizó una fuente gubernamental a este diario. Por el momento, el contacto con los gobernadores pasa por tratar el financiamiento de la obra pública. Ese fue el planteo que le hizo ayer el correntino, Gustavo Valdés, a Frigerio cuando visitó por la mañana el despacho de Balcarce 50.

El recorte de transferencia por obra pública cayó 30 mil millones de pesos, según los datos oficiales. Las provincias quieren saber qué obras dejarán de financiarse. Fuentes oficiales aseguraron a este diario que el plan de obra pública de este año "está garantizado" con una inversión de 185 mil millones de pesos. "Ninguna obra que esté en ejecución se va a detener. No hay freno en la obra pública", afirmó el vice ministro del Interior, Sebastián García de Luca, en declaraciones a radio Milenium.

El Gobierno, más allá de discutir obras, sabe que en el futuro necesitará el apoyo de los gobernadores para la aprobación del Presupuesto del año próximo en el Congreso. Por otra lado, buscan que haya una repartición más equilibrada del financiamiento nacional dado que las provincias están en una mejor situación fiscal. "La gran mayoría este año va a tener superávit fiscal. No puede ser que el Gobierno Nacional tenga que estar actuando desde un garita de salud, una plaza o determinadas cuestiones que hoy nos hacemos cargo porque así asumimos el Gobierno, ¿pero cómo empezamos en serio a ser federales? No es cuestión de ser federales para repartir plata y unitarios para ejecutarla", destacó De Luca.

La idea que planteará Frigerio a los gobernadores es avanzar hacia obras que tengan aportes de ambos niveles de gobierno, tanto el provincial como de la Nación. Las quejas pasan porque los distritos ya se vieron beneficiados por las transferencias automáticas de coparticipación y por el pago del 15% de la deuda.

El ministro también viajó ayer a Tucumán para inaugurar obras con el gobernador, Juan Manzur, con fondos provinciales, junto a De Luca y al subsecretario, Domingo Amaya. En los próximos días mantendrá un encuentro con el santafesino, Miguel Lifschitz. No está previsto por ahora comenzar a hablar del Presupuesto 2019. "Hasta que no esté el acuerdo el FMI no habrá ajuste en los ministerios ni se hablará del Presupuesto", explicaron desde el Gobierno.