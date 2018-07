El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois resaltó que "hay mucha discusión interna dentro de las organizaciones" sociales sobre la "medida extrema" de reclamar alimentos frente a supermercados", y reconoció que desde su sector "estamos tratando de evitar esto".

En diálogo con Radio Continental, Grabois consideró que se está viviendo "un momento muy feo" en cuanto a la situación social y planteó: "Quienes creemos en el diálogo como instrumento de transformación de la realidad vamos quedando en posiciones cada vez más reducidas, porque no está dando resultados".

"Entonces, aparecen propuestas más radicalizadas de compañeros que no tienen mala voluntad, pero están desesperados", remarcó el referente de la CTEP.

Y agregó: "Intentamos canalizar la bronca en protestas y las protestas en propuestas. Una manifestación sobre supermercados es una medida extrema y la estamos tratando de evitar, porque puede derivar en cosas que no queremos".

Asimismo, planteó que "el Gobierno tiene que hacer su parte, porque con actitudes de soberbia parece que está incentivando estas propuestas que no favorecen a los compañeros". Grabois consideró que si "los trabajadores y sectores populares tienen que pagar la crisis, es una opción que va en contra de cualquier proyecto humanista".

"Hay otros sectores que podrían hacer un aporte mayor, como los exportadores, y no lo están haciendo", aseguró.

En medio del debate sobre planes de lucha, el dirigente destacó la media sanción que obtuvo el proyecto de regularización dominial de villas y asentamientos precarios. "Si fuera otro contexto, estaríamos festejando, porque es un proyecto que impulsamos desde los movimientos populares, desde el relevamiento hasta la redacción", sostuvo el dirigente social.

"Sin regularización, el Estado no puede intervenir poniendo cloacas, agua corriente y luz, servicios de los que carecen más de 800 mil familias en el país", destacó. "Así como salió por unanimidad, hay consenso de que debería ser una política de Estado porque hasta que no se resuelva la situación de quienes están totalmente excluidos en la Argentina no se va a resolver ningún problema sustancial de nuestro país", planteó.