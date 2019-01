Casi como un tema de campaña, la situación en Venezuela generó duros cruces entre el Gobierno y el kirchnerismo, que mantuvo su posición a favor de la continuidad de Nicolás Maduro al frente del país caribeño.

"Lamento la situación del kirchnerismo con este pronunciamiento, ya que han trabajado sobre la agenda de los derechos humanos. Los derechos humanos no pueden reconocer color ni ideología, sino que son derechos que tenemos todos", resaltó el ministro de Justicia, Germán Garavano.

En declaraciones a la prensa tras una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, el funcionario sostuvo: "Me entristece profundamente esta mirada sesgada y aislacionista cuando la sociedad argentina, que sufrió dictaduras, sabe lo que es democracia y lo que no es".

El canciller Jorge Faurie también consideró que en Venezuela no existe una democracia y afirmó que "todos los argentinos, todas las fuerzas políticas y dirigentes tienen clara conciencia de cuándo existe democracia en un país". "Cuando la democracia se transforma en un mecanismo autoritario donde no hay elecciones, no son transparentes, no pueden participar todas las fuerzas políticas, los votantes solo pueden participar si tienen carnet patriótico, el colegio electoral manejado por Maduro es el que determina cuáles son las condiciones de votación, claramente no hay democracia", subrayó el ministro de Relaciones Exteriores.

Por su parte, el secretario general de La Cámpora, el diputado Andrés Larroque, afirmó ayer que "lo que pasa en Venezuela es un golpe comandado por Estados Unidos".

"Lo de Macri reconociendo el golpe en Venezuela es de una irresponsabilidad absoluta", advirtió Larroque, que también cuestionó a dirigentes peronistas como el gobernador Juan Manuel Urtubey y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que dieron su reconocimiento al jefe parlamentario Juan Guaidó, autoproclamado mandatario interino de Venezuela.

En declaraciones a la radio AM 530, el legislador kirchnerista evaluó que "fueron irresponsables las declaraciones de los dirigentes peronistas que salieron a apoyar a Guaidó".

A su vez, la ex embajadora argentina en Caracas y en Londres, Alicia Castro, señaló que "lo que hay en Venezuela hoy es un golpe de Estado grotesco". Macri "es un lacayo de Estados Unidos, quiere convertir lo que pasa en Venezuela en un problema de Argentina", se quejó la dirigente.