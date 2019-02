Funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia se reunieron hoy con el obrero de la construcción que ayer le pidió al presidente Mauricio Macri que el Gobierno "haga algo" y advirtió que no importaba "el gobierno pasado", para solucionar la crisis económica, durante una recorrida por una obra en el barrio porteño de Parque Patricios, informaron a Télam voceros oficiales.

"Se reunieron hace un rato con él para escuchar y ver un poco la situación; no hay nada confirmado que se vaya a reunir con el presidente" Mauricio Macri, quien hoy visita la provincia de Santa Fe, pero delegó en sus funcionarios que hablaran con el obrero, quien ayer le dijo al jefe de Estado: "Por favor, hagan algo".

"No lo suspendieron, está trabajando; ahora no porque se reunió con gente del equipo de la Secretaría General de la Presidencia, no lo suspendieron, está todo bien", aseguró la fuente a Télam.

Por su parte, el obrero, de nombre Dante, habló esta mañana con algunos medios desde su casa y dijo: "Soy el que estuvo con el Presidente ayer; le dije algunas cosas, no es como están diciendo algunos medios, no estoy suspendido".

Dante explicó: "Me vino a ver gente del Gobierno, se preocuparon de la situación y lo que quiero es que dejen de decir cosas que no van, desmientan todo, el Presidente me escuchó, le dije algunas cosas que no estaban bien, él solo sabe bien".

"No estoy suspendido, estoy en mi casa en este momento en una reunión con gente del Gobierno ya que se preocupó el señor Presidente", finalizó el obrero.