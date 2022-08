La presidenta de AySA, Malena Galmarini, arribó a Ezeiza este mediodía para dejar inaugurada una nueva red de agua potable que beneficia a 1.500 vecinas y vecinos del barrio ATE, ubicado en la localidad de La Unión, partido de Ezeiza, y con la que se logra el objetivo de llegar al 60 por ciento de la población con este servicio esencial. Lo hizo junto al intendente interino, Gastón Granados; la presidenta del Concejo Deliberante, Dulce Granados y la titular de APLA, Sonia Kabala.



Al finalizar la puesta en servicio y tras intercambiar saludos con las vecinas y vecinos beneficiados, Malena Galmarini dijo: “Tener o no agua, no da lo mismo. Estamos en el barrio ATE, habilitando la mitad del barrio, el 50%. Dentro de 15 días estamos iniciando el segundo módulo para completar definitivamente este barrio y con la alegría de compartir con las vecinas, los vecinos, Gastón y Dulce Granados”.



“Desde que asumió la gestión Malena no hemos parado nunca, ni en pandemia, inaugurando obras de agua y de cloaca. Hoy estamos acá pero del otro lado de la ruta, AySA está armando un nuevo obrador para iniciar obras de cloaca en otro barrio”, manifestó Gastón Granados.



Por su parte Dulce Granados sostuvo que “tras un retraso de 4 años agregado a la pandemia, ponerlo en marcha, el agua llega a su debido momento. Devolver derechos, como el agua que es uno de los más importantes derechos en la vida del ser humano”.



La obra “Red Secundaria de Agua Barrio ATE – Módulo I” estuvo a cargo de la cooperativa “Talento Barrial Ltda” y los trabajos consistieron en la instalación de 3.100 mts. de cañerías para llevar el servicio de agua potable a más de 300 hogares. En una próxima etapa, se realizará el “módulo II”, para incorporar a 1.200 habitantes más, completando la cobertura de agua potable en la totalidad del barrio.



En el partido de Ezeiza, AySA cuenta con 15 obras activas, entre ellas 7 de agua y 8 de cloaca que beneficiarán a más de 33.500 vecinas y vecinos.



Finalmente Galmarini destacó que "a pesar de haber encontrado a la empresa en un estado calamitoso cuando llegamos en 2019, y a pesar de la pandemia y las dificultades que tuvo y tiene la Argentina. Hoy podemos decir que tenemos más de 1400 obras en marcha y eso hace a la calidad de vida de nuestra población”.





Además participaron de la puesta en servicio la titular del APLA, Sonia Kabala; el senador provincial, José Luis Pallares; la diputada provincial, Ayelén Rasqueti y el diputado bonaerense, Nicolás Russo. Por parte de AySA estuvieron presentes el director General, Alberto Freire y el director Regional Sudoeste, Domingo Safiotti y su equipo técnico.