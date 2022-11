El vicepresidente del bloque de diputados del PRO, Gerardo Milman, se defendió este jueves del video que publicó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que anunció que recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti por no tener en cuenta la presunta vinculación del legislador con su intento de asesinato el 1° de septiembre: “Está viendo una película de ficción”, sostuvo Milman.

En diálogo con Radio Mitre, Milman aseguró: “Intentan vincular a este grupo - en referencia a la banda de los Copitos- políticamente porque no se bancan que estos jóvenes lúmpenes que creen que pueden ascender socialmente a través del delito sean parte de un complot para atentar contra la vida de la Vicepresidenta”.

La mano derecha de Patricia Bullrich está en el ojo de la tormenta luego de que un asesor del diputado oficialista Marcos Cleri lo escuchara decir "cuando la maten, yo estoy camino a la costa" dos días antes de que Fernando Sabag Montiel gatillara a 15 centímetros de la cabeza de Cristina. Según se reconstruyó a partir de las cámaras de seguridad, Milman estaba acompañado por dos mujeres de su equipo asesor en un bar cercano al Congreso: Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz. El video vincula a Gómez Mónaco con las apariciones televisivas de Brenda Uliarte y Sabag Montiel previo al atentado.

Mensajes que le envió el testigo a su jefe, el diputado Marcos Cleri

Aún así, Milman trata de despegarse de las acusaciones y tildó al testigo, quien prestó declaraciones ante la Justicia, de falso. Según él, se trata de "un ex legislador de Santa Fe, asesor de un diputado de La Cámpora, que estaba sentado con otra persona aparentemente un familiar de él, que dice que no escuchó nada sobre lo que yo supuestamente dije”. También cargó contra el kirchnerismo, el cual culpó de incentivar “falsos testimonios”.

Incluso, bajo este tono acusatorio en contra del relato kirchnerista, el diputado hizo un paralelismo con la desaparición de Santiago Maldonado en 2017: “La verdad es que yo fui viceministro de seguridad de Patricia Bullrich y en su momento vivimos el caso Maldonado y vimos durante meses que se juntaron en plazas multitudinarias porque un testigo decía que había visto con binoculares cómo lo habían desaparecido gendarmes; ese falso testimonio hizo que muchos argentinos creyeran que había desaparecidos, con la connotación que eso tiene para la Argentina”.

En el video difundido esta mañana a través del Twitter de Kirchner, y con un relato con la voz en off de la periodista Julia Mengolini, se cuestionó el por qué Milman aún no fue citado a declarar y en el que incluso se mostró un documento publicado 13 días antes del atentado con el membrete de Diputados Argentina y con la firma del legislador en el que se manifestó: "No vaya a ser que algún iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores".

Ante esto, el dirigente del PRO recordó que en su momento había presentado tres pedidos de informes porque estaba preocupado no sólo para la seguridad de la Vicepresidenta, sino también por la del fiscal del caso Vialidad Diego Luciani y la de algunos periodistas críticos del oficialismo.

“Se armó un clima donde la Justicia, ciertos periodistas y ciertos dirigentes políticos éramos supuestamente responsables del odio y yo me preocupé porque ese clima podía llevar a cualquier loquito a hacer lo que finalmente hicieron”, repasó.