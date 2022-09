El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, decidió suspender por decreto en su provincia la aplicación del sistema de segmentación de tarifas energéticas que dispuso el gobierno nacional. La decisión se tomó a raíz de que desde la provincia aún no tienen “acceso y conocimiento del universo de usuarios” que ingresarán al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

La decisión se informó durante una conferencia de prensa este miércoles, en donde el mandatario provincial ordenó a la empresa de energía de la provincia que se refacture el último periodo a partir de quejas que presentaron sus clientes por un aumento del 25% del servicio de luz que se vio reflejado en las boletas.

Jujuy pidió que se refacture el último periodo considerado

“El hecho de nosotros no tener acceso al RASE nos lleva a suspender la aplicación de la segmentación, hasta tanto se cumpla con todos los aspectos dispuestos por las resoluciones nacionales”, explicó Morales.

Y agregó: “Todavía nosotros no encontramos cumplidos todos los preceptos en tanto no conocemos, no tenemos acceso y no hay claridad sobre el Registro”.

El pedido de Morales

De esta manera, la decisión quedó oficializada a través del decreto 6545 de la provincia, en donde se le pidió a la distribuidora EJESA que se lleve a cabo una nueva facturación del periodo. Además, se estableció que se le otorgue una nota de crédito a quienes abonaron el servicio sin el subsidio.

Asimismo, Morales y su gobernación asume que hubo un aumento de hasta el 48%, siendo el resultado del 14% de actualización del cuadro tarifario, y el 34% de la suba pedida por el Gobierno nacional respecto al nuevo esquema de tarifas energéticas.

“Tampoco es una medida que podamos tomar arbitrariamente sobre conceptos que maneja la Nación y no la provincia. Esta suspensión la disponemos por un motivo racional: todavía no está comunicado el Registro de Subsidios Eléctricos (RASE) que ha establecido el gobierno nacional”, señaló el gobernador.