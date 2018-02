El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, se defendió hoy de la acusación de haber ocultado 1,2 millones de dólares en un banco de Andorra. Según el funcionario, se trata de una “información falsa” ya que aseguró que no obtuvo “compensación alguna por parte de la empresa” que se menciona como responsable de esos fondos.

"La información en la que se me acusa de haber ocultado un millón de dólares es falsa ya que no obtuve compensación alguna por parte de la empresa mencionada. Ni sueldo, ni honorarios, ni dividendos. Ni durante ese período, ni tampoco posteriormente. Por esta razón es que no tuve ingresos que declarar en la Argentina”, afirmó Díaz Gilligan en declaraciones a Télam, tras conocerse la información difundida por el diario El País de España.

Gilligan también aseguró que “Line Action LTD está radicada en Londres, está perfectamente en regla según las leyes británicas y paga sus impuestos”, y aclaró que “no es una sociedad offshore”.También afirmó que asumió en 2012 como director “por solicitud de los titulares de la firma GolTV, en la cual me desempeñaba entonces como asesor” y que el “vínculo con esta empresa finalizó en 2014”, debido a su “nombramiento como director de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires”.

"A partir de mi salida, en 2014 asume la titularidad de la firma Francisco Casal, quien continúa las actividades de la sociedad, haciéndose cargo de los activos y pasivos de la misma”, agregó Díaz Gilligan.