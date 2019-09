El diputado y referente peronista José Luis Gioja aseguró que "nadie del oficialismo" se comunicó con el bloque del PJ para hablar sobre los detalles del proyecto propuesto por el Ministerio de Hacienda para extender los plazos de vencimiento de la deuda pública local a mediano y largo plazo, y cuestionó que "no es un reperfilamiento, es una reestructuración".

"Hay que dejarse de joder con eso de reperfilar y palabras retorcidas, es una reestructuración de la deuda y punto. Quieren remodelar las palabras para hacernos creer que es otra la situación. Esa palabra no existe, 'reperfilar'. Temblamos pensando que pueda ser como el megacanje", sostuvo en diálogo con el programa Crónica Anunciada, por radio Futurock.

En este sentido, planteó: "Si el Gobierno quiere hacer otro megacanje por DNU estamos fritos. El país perdió muchísimo", cuando la gestión del ex presidente Fernando de la Rúa lo implementó en 2001. Además, remarcó que en ese momento "tuvo que venir el movimiento nacional y popular a salvar las papas", en referencia al peronismo, y recordó que Federico Sturzenegger "asumió en el Banco Central" en 2015 "procesado por ese tema".

Gioja también criticó que se enteró de que el titular de la cartera de Hacienda, Hernán Lacunza, no irá esta semana al Congreso para presentar el proyecto de "reperfilación" de la deuda por medio de "una notificación del secretario de la comisión diciendo que el ministro no puede ir y que, obviamente, se suspende la reunión".

Te puede interesar:

"Ni Lacunza ni (Guido) Sandleris quieren venir al Congreso a dar explicaciones, no sé qué les pasa", sostuvo el ex gobernador de San Juan en referencia al ministro y al presidente del Banco Central. La explicación que pudo encontrar para que Lacunza decida cancelar su visita al Congreso horas después de haberla anunciado tiene que ver con que "seguro (el candidato a vicepresidente Miguel Ángel) Pichetto le dijo a Lacunza que no vaya al Congreso si no tiene las cosas preparadas".

Sobre esta línea, el presidente del Partido Justicialista consideró que desde el Gobierno "quieren justificar su improvisación" porque "no tienen plan, van viendo día a día qué pasa", y remarcó: "Estamos en bolas, queremos dar la discusión, pero el Gobierno no da la cara".

Por último, marcó que "todas las medidas llegan tarde". "Parece que le pidieron a sus amigos que se llevaran la plata al exterior y después hicieron el decreto", deslizó.