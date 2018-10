En el marco de la visita del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien concurrió a la Cámara de Diputados a brindar un nuevo informe de gestión del gobierno nacional, en medio de las negociaciones con los gobernadores por el Presupuesto 2019, el legislador y presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, le recriminó en duros términos que dejen de molestar “con el tema de las pensiones graciables para discapacitados y para madres de siete hijos” porque no no “se las están otorgando, y es un derecho que les corresponde por Ley".



Gioja consideró además una "mentira que si se achica el Estado se agranda la Nación” y agregó que “el Estado tiene que estar presente, solidariamente, en todos los rincones del país, porque así se hace federalismo".



En un tono exasperado, el diputado sanjuanino también dejó en evidencias las contradicciones entre las respuestas del Gobierno a los diputados y el Proyecto de Ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo enviara al Parlamento para su tratamiento: "Ustedes señalan en el Presupuesto que esperan una inflación del 40,3% para este año y un 25,3% para el año 2019, y esto no coincide con el Proyecto que mandan, porque la inflación para este años ronda el 47%", añadió.



En ese sentido y respecto al valor del dólar, Gioja señaló que "hay una marcada contradicción entre las respuestas que les dan a los diputados y lo que dice el Proyecto de Presupuesto; nos dicen, por ejemplo, que esperan que el dólar valga 41,9 pesos por dólar a fin de este año y 50 pesos a fin de 2019” pero eso no es lo que expresa la letra de la ley de leyes “que ustedes mandan al Congreso, ¿a quién le creemos?. Tienen que cambiar este Proyecto" remató.



En otro tramo de su intervención, el ex gobernador de San Juan consideró que el Ejecutivo nacional está "esquilmando a las provincias, les están sacando recursos corrientes del orden del 17,5%”, recordó además que “les sacaron” el Fondo Federal Solidario, “les están transfiriendo” los “subsidios al transporte público de pasajeros” con lo cual “el boleto de colectivo se va a duplicar”, terminó subrayando que “ese subsidio sirve para que los trabajadores, los alumnos y los abuelos”, entre otros, “puedan viajar con precios razonables, eso es hacer federalismo", concluyó diciendo.