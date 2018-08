El diputado nacional, José Luis Gioja, recientemente nombrado presidente del partido justicialista, habló sobre las presuntas coimas en obras públicas luego de que el juez federal Claudio Bonadio volviera a pedir el desafuero de la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner.

"No creo que puedan avanzar, cuando no hay verdad esto tiene patas cortas. Por una fotocopia de un cuaderno no se puede hacer estas cosas. Todos queremos que se sepa la verdad", indicó Gioja.

"Esto de batir el parche por cosas que pasan y después dejarlas en el aire no sirve.Quienes gobiernan no aciertan ninguna de las medidas, es todo marchas y contramarchas, y el objetivo pareciera ser solamente el ajuste", añadió.

En lo que respecta al Partido Justicialista, aseguró hoy que el fallo que revoca la intervención debe impulsar la "unidad de la oposición" que derive en la conformación de un "gran frente nacional y popular".

"Debe servir para que abramos las puertas de par en par, para que convoquemos a todos lo que piensan que este gobierno no esta solucionando los problemas, para que la unidad no sea el sueño de unos pocos sino una idea que se pueda plasmar", manifestó Gioja.

"Hay que conformar un gran frente nacional, popular, patriótico, democrático, que pueda hacer un buen programa, para acordar reglas de juego. Que se pueda transformar en la unidad de la oposición", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio FM La Patriada.

La Cámara Nacional Electoral revocó este jueves la intervención del Partido Justicialista que había dictado la jueza federal María Servini de Cubría y repuso al frente de esa fuerza política nacional a Gioja y al resto de las autoridades que habían sido desplazadas.

De esa forma, la Justicia puso fin a la intervención partidaria, que había quedado a cargo del sindicalista Luis Barrionuevo desde el 10 de abril pasado.

"Es hora de consolidar, de acordar, y de que todos los que quieran tengan posibilidad de competir y el espacio ese sea precisamente ese gran frente donde deberíamos estar todos los partidos populares", expresó Gioja.

"En función de la crisis se podría hablar de un frente patriótico, las fuerzas de la oposición tenemos que buscar todas las coincidencias posibles porque los que gobiernan la Argentina juegan al divide y triunfarás", agregó.