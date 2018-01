Como respuesta al ex candidato a senador Florencio Randazzo, que había acusado al PJ de "posibilitar que ganara Cambiemos" en la última elección, el presidente del partido a nivel nacional, José Luis Gioja, sostuvo que "todos tenemos un poco de culpa de lo que pasó con el justicialismo"

"Las autocríticas no se deben hacer públicas, se hacen para adentro. No hay que salir a cazar brujas", señaló el también ex gobernador de San Juan. Gioja pidió "trabajar para terminar con un ciclo que ha venido a cambiarle la vida a los argentinos, que ha venido para gobernar para unos pocos". Randazzo, que quedó cuarto en los comicios de octubre pasado, había acusado a través de la red social Twitter que el PJ legitimó la creación "de otro partido" con Cristina Fernández a la cabeza.