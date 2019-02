Los acuerdos electorales provinciales que se vienen gestando entre los diversos sectores del justicialismo a lo largo y ancho del país se podrían traducir en breve en el retorno al frente patriótico que viene enhebrando el peronismo institucional junto a Unidad Ciudadana y otros espacios afines, de gran parte de los gobernadores que hace apenas semanas se alinearon en torno a Alternativa Federal, .

Así lo dejó entrever el titular del PJ nacional, José Luis Gioja, quien ante la consulta de BAE Negocios dijo que "obviamente que si" se puede concretar esa posibilidad, al tiempo que aclaró que muchos de los mandatarios provinciales que estuvieron con el peronismo dialoguista "dejaron en claro que la unidad es con todos sin ningún tipo de exclusiones".

Con la mirada atenta a los comicios que en breve se comenzarán a desarrollar en varias provincias, sumado al hecho de que un puñado de ex caudillos provinciales amenazaron con presentar sus propias candidaturas, varios gobernadores peronistas se vieron obligados a sentarse a la mesa de negociaciones para no dilapidar esfuerzos y quedar a merced de una derrota a manos de Cambiemos.

Tal es el caso de San Juan donde Sergio Uñac llegó a un acuerdo con el sector encabezado por el propio Gioja o Tucumán, donde la figura del ex gobernador José Alperovich se alzó como una sombra amenazante sobre el actual mandatario Juan Manzur, quien pese a haber expresado hace cuatro meses que "el ciclo político" de Cristina Kirchner estaba concluido, ayer mismo y en el marco del Congreso partidario provincial, decidió sellar una alianza con Unidad Ciudadana y llamar a dirimir las candidaturas "en una gran interna peronista".

Otro tanto ocurrió en provincias como La Pampa, San Juan, Neuquén, Catamarca y Río Negro y se espera que también se alcancen alianzas en Tierra del Fuego, La Rioja, Chubut, Chaco y Entre Ríos, entre otros distritos.

El sanjuanino dijo ver "con mucho optimismo" esos acuerdos provinciales "porque ese es el camino. Tenemos claro que el adversario no está dentro del peronismo sino afuera". Argumentó además que el retorno de los gobernadores emigrados aún no se ha concretado debido a "cuestiones provinciales" más vinculadas con las internas, pero advirtió que "a partir de ahora lo que hay que hacer es ir uniendo todas las partes".

Respecto a la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de no desdoblar los comicios en la provincia de Buenos Aires, sostuvo que no cambia en nada la situación del peronismo a nivel nacional: "Me parece que lo único que cambia es que van a perder después", ironizó

El ex gobernador anunció además que el 8 de marzo es la fecha elegida para celebrar el Congreso nacional partidario que tendría lugar en el estadio de Ferrocarril Oeste y donde se definirán las alianzas del peronismo a nivel nacional, cónclave que estaba previsto para para el 22 de febrero próximo, pero que debió cambiarse a raíz del cierra de lista en la provincia de Santa Fe, distrito que aporta varios congresales al evento.

"Ante la necesidad de conformar un gran frente no podemos excluir a nadie porque en esta situación hasta el pelo más delgado hace sombra", dijo el vicepresidente de la Cámara de Diputados respecto a sumar a Roberto Lavagna, y aclaró que en ese marco sería necesario "fijar reglas de juego claras y democráticas sino, no sirve".

Tampoco descartó sumar a Florencio Randazzo y a Sergio Massa, con quienes precisó, "otros compañeros vienen conversando".