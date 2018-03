El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, afirmó hoy que “es obsceno festejar que haya chicos sin clases” al criticar el paro de 48 horas convocado por lo gremios docentes y dijo que “corresponde” descontar los días no trabajados.

“Entiendo que todas las jurisdicciones van a descontar los días de paro que es lo que corresponde”, afirmó el funcionario, quien durante el encuentro junto a sus pares informó sobre el nivel de acatamiento a la medida de fuerza docente registrada ayer durante la primera jornada de la protesta de 48 horas.

Ayer, apenas terminada la movilización de los docentes, el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, advirtió sobre un posible nuevo paro: "La semana que viene, si no tenemos novedades, volveremos a convocar y decidirán los docentes", sostuvo.

"Los al Gobierno que no vamos a aceptar que nos pongan de rodillas, no nos callamos, no consentimos, no vamos a firmar ninguna cosa en contra de los trabajadores y el pueblo", subrayó la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, desde el escenario montado frente al Ministerio de Educación.

Conflicto bonaerense

Desde Suteba aseguraron que la gobernadora María Eugenia Vidal tiene en sus manos la resolución del conflicto docente en la provincia de Buenos Aires porque “tiene la plata” para pagar un aumento salarial con cláusula gatillo.

María Laura Torre, secretaria adjunta de Suteba, ratificó el reclamo de un incremento salarial del 20 por ciento más cláusula gatillo ante la desconfianza con la meta de inflación del 15 por ciento impuesta por el Gobierno nacional para el 2018.

“La provincia tiene dinero. La Nación le giró 40.000 millones de pesos extra”, dijo Torre.

Por otra parte , el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, remarcó hoy que “no hay dinero para hacer una oferta superior” a los docentes bonaerenses en el marco de la negociación paritaria.

Nosotros ofrecimos más del 15 por ciento; la primera propuesta fue del 15 por ciento cuando nos reunimos en febrero y los gremios la consideraron insuficiente, luego tuvimos otras tres reuniones más, y ofrecimos y pagamos por presentimos”, destacó el funcionario.

Además, consultado sobre el acatamiento al paro -que comenzó ayer y continúa hoy en 17 provincias- afirmó que ayer “en el turno mañana fue del 43 por ciento, y por la tarde, del 48 y medio por ciento, en el sector público”.

En tanto, en el sector privado existió “un 3 por ciento de acatamiento”, lo que “quiere decir que entre el sector privado y público un 70 por ciento tuvieron clases”, declaró.