El gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó hoy a los sindicatos docentes para una nueva reunión de mesa paritaria salarial, el miércoles 4 de abril a las 14, en el Ministerio de Economía en la ciudad de La Plata.

Será un día antes del paro de 24 horas anunciado hoy por los gremios estatales bonaerenses, que además esta mañana instalaron una carpa blanca “de los trabajadores bonaerenses” frente a la sede de la Gobernación provincial, conducida por María Eugenia Vidal, en reclamo del pedido de reapertura de paritarias tanto en el sector judicial como en el de la salud.

La semana pasada, los gremios docentes y representantes del Poder Ejecutivo no lograron llegar a un acuerdo en la mesa paritaria en el Ministerio de Economía, en La Plata, en la que el gobierno formuló una nueva propuesta de aumento salarial, que incluía 3.000 pesos anuales por capacitación y un adelanto de entre 1.800 y 4.500 pesos en marzo, a cuenta.

Durante el encuentro, el gobierno ofertó primero mantener el aumento del 15% en tres tramos: 5% en enero, 5% en mayo y 5% en septiembre; y un reconocimiento por presentismo de 6.000 pesos que se pagarán bimestralmente.

Según esa propuesta, si el docente no falta, recibirá 1.000 pesos en el bimestre; si falta un día, cobrará 750 pesos; dos días, 500 pesos, y si falta más no percibe ese plus.

A esa oferta, el gobierno bonaerense sumó en la última reunión una gratificación de 3.000 pesos para el maestro que realice una capacitación generada por la Dirección de Escuelas, fuera del horario de trabajo, de 148 horas anuales, pero también fue rechazada.

La convocatoria para el próximo miércoles será la sexta reunión de la mesa paritaria salarial entre gremios docentes y funcionarios bonaerenses.