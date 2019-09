El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, pidió hoy "no utilizar el sufrimiento de la gente para hacer política", en el marco del reclamo de la oposición para que se trate en el Congreso la emergencia alimentaria.

En torno a la iniciativa que se planteará en la Cámara de Diputados, el titular de la cartera educativa enfatizó que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, "está usando" las herramientas de la ley de emergencia social de 2016, para asistir a quienes requieren asistencia por falta de alimentos.

Es así que Finocchiaro habló en estos términos en declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno, tras participar de la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri.

"Nosotros nunca dejamos de tomar medidas que tuviese que ver con lo social, y nuestros presupuestos han tenido la inversión social más importante de 1983 hasta ahora", afirmó el ministro, tras destacar que en las partidas de 2017 y 2018 hubo un 73 por ciento para inversión social.

Además, sin aludir a ningún dirigente opositor, el funcionario sostuvo que no ve tal debate "sí veo gente queriendo instalar un debate, pero no veo tal debate". En este contexto agregó que la "sesión especial" que propondrá "parte de la oposición" para el próximo miércoles está siendo analizada y sobre la cual se está observando "cuanto tiene de política o no".

Finocchiaro sostuvo que "frente a cualquier situación que se genere hay que explicar de dónde saldrán los recursos, para qué y cómo se van a gastar". Seguidamente, aclaró que para tratar la ley sobre tablas "hace falta la presencia de los dos tercios" de los miembros de la Cámara Baja.

Por otra parte, consideró que sobre la emergencia alimentaria "hay que ver donde se están sucediendo las demandas y donde se necesita más".

Al respecto, subrayó que Stanley "ya está actuando" e insistió que "con cuestiones tan delicadas" como la falta de alimentos "no debiera hacerse política", y enfatizó que desde el Gobierno "nosotros nunca lo hicimos y no vamos a entrar en esta variable ahora".