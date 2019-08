En diálogo con BAE Negocios, el precandidato presidencial por el Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, confía en ser tercera fuerza en las elecciones del domingo, reconoce que el debate del aborto lo distanció del Gobierno y pide aumentar el presupuesto en Defensa.

—¿Cómo espera que le vaya este domingo en las PASO?

—Bien, nuestra fórmula está invisibilizada por influencia del Gobierno y de los encuestadores pagos, por lo que tenemos solo un 50% de conocimiento público. Tuvimos un enorme crecimiento en los últimos dos meses. Vamos a estar encima de los 4 puntos.

—¿Cuál es el objetivo de mínima del Frente Nos, teniendo en cuenta se se constituyó hace poco?

—Tenemos una gran oportunidad porque hay un mundo de lo políticamente correcto que está cambiando y dando sorpresas, en Europa, Estados Unidos, Brasil. Podemos ser tercera fuerza y condicionar el debate de la segunda vuelta.

—¿Qué fue lo que lo distanció del macrismo?

—Dos cosas. Primero el gradualismo, que se comió la pasión por el cambio. Y en 2018 la agenda del aborto. Muchos funcionarios nos encontramos con una agenda nueva que no estaba en campaña. Nos vimos de repente en un gobierno abortista sin habérnoslo propuesto.

—¿Para usted es un gobierno abortista aunque Macri esté personalmente en contra del aborto y Juntos por el Cambio haya dicho que en sus listas intercaló un “verde” y un “celeste”?

—No hay tal intercalación. El Presidente puede ser contrario al aborto pero como funcionario abrió el debate y propuso la ley en el parlamento. Y los que se opusieron a la ley no renovaron, como Nicolás Massot o Cornelia Schmidt. Además, ¿qué hace un candidato celeste en un gobierno que propone el aborto? ¿Dónde está la celestidad cuando el Gobierno modifica la ley de educación prohibiendo las palabras “papá y mamá” en las escuelas con ideología de género?

—¿Qué haría con el problema de los abortos clandestinos?

—Hay que controlar las clínicas y hospitales públicos y acompañar al embarazo no querido. El fallo del otro día en Paso de los Libres (Corrientes) donde una jueza niega un aborto y ordena la adopción desde el vientre muestra que la posibilidad de las dos vidas es implementable. Solo falta una ley de adopción eficaz al modelo de adopción y no al Estado.

—¿Qué opina de los que dicen que es funcional al Frente de Todos y que le saca votos a Macri?

—Si el problema fuera Cristina, Macri no la hubiera protegido durante cuatro años y la candidata hubiera sido Vidal. El autor de la impunidad de Cristina en el parlamento es candidato oficialista a vicepresidente. Macri quiere ser Presidente y no mide lo que tiene que medir. Yo no soy culpable de sostener una posición si gana el kirchnerismo, el culpable es el Gobierno.

—Usted dijo que no pudo inscribir a sus candidatos en la provincia de Buenos Aires por “inexplicables defectos formales del apoderado del Partido Conservador Popular”. ¿Qué cree que pasó?

—Fue un error de un hombre con 30 años de abogado que no contesta una intimación, no lo puedo adjudicar a otra cosa. El error fue sospechoso pero dentro de la alianza. Si hubiera habido otra cosa yo lo hubiera expresado claramente.

—Se lo suele ubicar a usted junto con José Luis Espert entre los candidatos que le sacan votos a Macri por derecha. ¿Qué lo diferencia de él?

—Tenemos una proporción de voto importante de Cambiemos pero también una proporción de voto peronista ortodoxo cristiano celeste en Provincia de Buenos Aires, sobre todo después del cierre de listas de La Cámpora con Axel Kicillof. Espert representa el voto liberal enojado con Macri, y una propuesta solo económica. Es otro segmento totalmente distinto.

—¿Y qué lo diferencia de Alejandro Biondini? Ambos comparten una posición nacionalista.

—No lo conozco a Biondini ni conozco su propuesta

—Otro de los fuertes de su plataforma, como militar retirado, es la política en defensa. ¿Qué cree que habría que hacer en materia de política de Fuerzas Armadas?

—La defensa necesita inversión y un plan estratégico. Argentina tuvo el 0,6% de presupuesto en defensa cuando el promedio de Latinoamérica es 1,3%, incluso en países con el mismo desarrollo y problemas sociales como Brasil. Los planteos de la clase política argentina son electorales, no tienen idea de la estrategia de Estado. Solo dan puestos políticos, meten parientes y ganan las elecciones. Así fue los últimos 30 años.

—Se suele decir que otros países tienen más hipótesis de conflicto directo.

—¿Y por qué Chile hizo un proceso de rearme en los últimos años? ¿Nadie pregunta por qué somos los únicos vivos que no gastamos en defensa?

—¿En el poco presupuesto destinado a defensa puede influir la deslegitimación de las Fuerzas Armadas tras la ultima dictadura?

—La dictadura fue una generación atrás. Argentina ya superó el problema. Las Fuerzas Armadas tienen más legitimidad que los sindicatos, la política o la Justicia. Es un argumento infantil, como sacar a todos los médicos por mala praxis.

—¿Cómo ve la política del Gobierno en seguridad?

—Fue un fracaso absoluto. La lucha contra el narco es un show de secuestro de cocaína, no se ataca la producción. Se sacó a Gendarmería de la frontera, Prefectura está solo en Puerto Madero. El Estado necesita una agencia de combate contra el crimen organizado, con inteligencia criminal.

—¿Y qué opina del Servicio Cívico Voluntario?

—Es una típica propuesta electoral. 1200 chicos por año, 4 horas por semana con Gendarmería, siendo menores, para inculcar valores... Es de un grado de liviandad terrible.

—En algunos sectores se suele pedir pena de muerte para asesinatos en casos de robos. ¿Cuál es su posición?

—No estamos de acuerdo con la pena de muerte, ni conceptualmente y en este sistema judicial menos. Usted para la pena de muerte debe tener jueces elegidos por currículum, juicios por tribunales ya armados... Para que Argentina pueda debatir este tema deben pasar muchos años.