El líder de la CTEP, Juan Grabois, reconoció que está trabajando en la articulación de un espacio político que representa a una "nueva generación militante", que buscará "empalmar" con Cristina Fernández en una estrategia electoral hacia 2019. De esta manera, ratificó su apoyo a la ex presidenta en caso de que se presente como candidata presidencial.

"Si ella se presenta, este espacio la va a acompañar. Después si no se presenta es una decisión de ella. Lo que no se puede plantear es la exclusión", resaltó el dirigente social en conversación con Futurock en tanto que apuntó a que "nadie que camine los barrios puede negar" que "los compañeros tienen una esperanza en Cristina".

Para Grabois, el "intento de proscripción" de la ex mandataria, es comparable a la de sus pares Luda Da Silva ( Brasil) y Rafael Correa ( Ecuador) ya que la atribuyó a "una estrategia hemisférica de destrucción de los liderazgos de la oposición política a los gobiernos no neoliberales, y muy en particular de los que participaron del ciclo que ellos denominan populista, los que dijeron no al ALCA".

Los dichos de Garavano sobre CFK demuestran que todavía existe en la Argentina un instinto democrático incluso en las fuerzas de derecha. Los que quieren llevarnos a la situación de Brasil son pocos, pero poderosos. — Juan Grabois (@JuanGrabois) 4 de octubre de 2018

Tras advertir sobre el carácter "vil y monstruoso" de esa "persecución" sobre Cristina Fernández, el dirigente apuntó contra un sector del PJ que, a su entender, plantea "la unidad del peronismo sobre la base de la proscripción" de la líder de Unidad Ciudadana.

"Es decir que como Cristina tiene un techo pero nos gana a todos en la interna, lo mejor solución es desaparecerla del mapa. Eso me genera un rechazo instintivo viniendo del campo popular", enfatizó.

En defensa de la senadora del Frente para la Victoria, Grabois sostuvo que no cree en "la teoría de los techos y los pisos" porque "esas cosas cambian todos los días". Consultado sobre si aceptaría una candidatura, el representante de la CTEP no lo descartó pero ratificó que espera que no le toque ocupar un rol de ese tipo.

"Tengo una referencia importante pero no necesariamente electoral. Espero que no me toque ese rol porque no me gusta", insistió.

Con Grabois como referente nacional, el "Frente Patria Grande", que sería presentado formalmente en las próximas semanas, tiene entre sus filas al economista porteño Itai Hagman y a la diputada cordobesa del Parlasur Cecilia "Checha" Merchán.