Los sindicatos encolumnados en el Frente Sindical, así como las tres CTA y con la adhesión de los movimientos sociales realizarán mañana paro nacional de actividades contra las políticas del Gobierno, que incluirá una marcha a Plaza de Mayo. El miércoles se hará efectiva la decisión del bloque de transportistas agrupados en la CATT para no prestar servicios en feriado.

El alcance de la huelga dispuesta para mañana implicará que no habrá actividad en escuelas y universidades públicas y privadas, hospitales públicos, atención bancaria, recolección de basura, mientras que el transporte se verá afectado debido a que no funcionarán subtes, camiones y aviones. Dato referencial es que el cuanto a colectivos la Unión Tranviarios Automotor ( UTA) no participa de la huelga, pero al mismo tiempo le reclamó tanto al Gobierno como a las administraciones provinciales y municipales "los esquemas de seguridad necesarios" para la prestación de los servicios.

No voy en tren

Si bien no adhieren a la huelga de mañana, al manifestar que esa medida de fuerza no fue convocada por la CGT, tres sindicatos ferroviarios se sumaron a la medida que dispuso la CATT para no prestar servicio el miércoles. En efecto, los titulares de la Unión Ferroviaria (UF) Sergio Sasia, del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad Omar Maturano, y de la Asociación de Señaleros de Ferrocarriles Argentinos (ASFA), Enrique Maigua, definieron que acatan "la resolución adoptada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)". De allí que sostienen su respaldo al reclamo por la la revisión de Ganancias, sobre todo de los rubros que alcanza el denominado "impuesto al sueldo" como horas extras, viáticos y feriados trabajados. Ocasión en la que refrendaron mediante un comunicado que esa queja "viene de larga data". Para enmarcar su decisión en el plano político refrendaron que "el presidente Mauricio Macri incumplió su promesa de campaña. El derecho a no prestar servicios el 1ro de mayo remarcaron está garantizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

Habrá colectivos, pero la UTA pidió extremar medidas de seguridad a Nación y provincias

El núcleo sindical alineado con la conducción del moyanismo cumplirá su decisión de activar una huelga pero también de movilizar hacia la Plaza de Mayo para expresar el repudio al modelo económico, al cual recordaron "venimos apuntando desde su puesta en práctica". El FS, con la base estratégica y de acción político sindical de la Corriente Federal (CFT) que lideran Sergio Palazzo (bancarios), Héctor Amichetti (Gráficos) y Horacio Ghilini trazaron la dinámica de su estructura haciendo foco en el esquema económico del Gobierno hace años.

"Lamentamos acertar, pero eran previsibles las consecuencias", refrendaron desde esa falange gremial a BAE Negocios la hora de recordar que no sólo el 21F de 2018, como la marcha en respaldo de la industria nacional o los cónclaves que desarrollaron en Ferro Carril Oeste, mantienen una "conexión política" respecto a decisiones ante el desafío de hoy. Tampoco es un dato menor que en este sector al comando de Hugo y Pablo Moyano se verifican las cercanías o puertas más que abiertas a la candidatura de Cristina Fernández.

El resto del arco sindical se define desde la distancia absoluta a la actual senadora o la mínima disposición a escuchar alguna propuesta política que incluya al movimiento obrero.