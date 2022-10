La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) lanzó un paro de transportes por 24 horas para el 8 de noviembre. La medida de fuerza se dispuso para reclamar un bono de $50.000 para los jubilados y pensionados “ante la vorágine devastadora de la inflación”.

Ese bloque es liderado por Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad y está integrado por la UTA, la Federación de Conductores de Taxis, camioneros santafesinos, Carga y Descarga, recolectores de residuos de Córdoba y los estacioneros de servicios de Carlos Acuña, entre otros, “Si todos los sectores van a recibir un bono, creemos que los abuelos tienen que tener uno”, reseñaron desde la Ugatt al anunciar la medida.

“Si no defendemos a nuestros padres nuestros hijos se olvidarán de nosotros”, recalcaron para destacar que Juan Domingo Perón dejó un legado de respeto para niños y ancianos. Citaron además que en la reciente pandemia los jubilados y pensionados “sufrieron el encierro y el no poder ver a sus seres queridos, pero además hoy sufren porque no llegan a fin de mes”.

En cuanto a otros reclamos los transportistas también exigen soluciones ante el impacto del impuesto a las Ganancias en los salarios, horas extraordinarias, viáticos o la liquidación de sus vacaciones.

“Debemos entender como comunidad que no se puede someter a la industria y a sus trabajadores a no realizar tareas porque no les es rentable económicamente”, señalan. Por último, manifiestan su respaldo al conflicto que protagoniza por estos días la UTA y que la semana próxima tendrá una huelga de 72 horas. La organización sindical reclama que los colectiveros de todo el país cobren el mismo salario por cumplir con la misma tarea.

La Ugatt había sido creada como el brazo transportista de lo que fue en su momento la CGT que tuvo en su comando al metalúrgico Antonio Caló, alineada al gobierno de Cristina Fernández. Maturano como el resto de los dirigentes que lo acompañan decidieron relanzarla a partir de la asunción de la actual cúpula de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que encabezan Sergio Sasia, Juan Carlos Schmid, y Omar Pérez de Camioneros.