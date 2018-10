El sindicato docente Suteba aseguró que el paro de 48 horas iniciado hoy por los maestros de la provincia de Buenos Aires alcanzó una adhesión del 90%, mientras se aguarda la nueva reunión paritaria prevista para este jueves.

En cambio, el Gobierno bonaerense dijo a NA que "luego de relevar 9.838 escuelas a través de 135 Inspectores distritales, 1.770 inspectores areales y más de 9.000 directores de Escuelas, registramos un acatamiento al paro en el día 8 de octubre del 43% y 86 servicios educativos cerrados".



Baradel sostuvo que "se está llevando a cabo una contundente medida, que cuenta con la adhesión de un 90% en el territorio bonaerense, ante la preocupante situación del salario docente y de las escuelas".

El #ParoDocente ha tenido un acatamiento del 90% porque fue discutido con todos los docentes de la provincia.

Con ellos decidiremos cómo seguir en caso que el gobierno no entre en razón.

Los gremios que adhieren a la medida de fuerza son, además del Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop).

Se movilizaron a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en el centro porteño para "exigir salarios dignos, rechazar el decreto que impone un aumento de forma unilateral del 19% y no respeta el ámbito de la Paritaria Docente".

Asi mismo, el sindicato reclamó por "escuelas seguras, ya que miles de alumnos no pueden asistir a clases porque hay más de 500 establecimientos cerrados a lo largo de toda la Provincia desde hace dos meses".

El Frente de Unidad salió a cruzar a la gobernadora María Eugenia Vidal por la "demora en arribar a un acuerdo".

También cuestionó al gobierno bonaerense el gremio de UDOCBA, al advertir que "hace 10 meses que Vidal nos lleva a la rastra en el tema salarial".

El lider de UDOCBA, Miguel Díaz sostuvo:"Ni siquiera cumple con la medida de recuperar lo perdido por la inflación a pesar de fallo favorable de la justicia laboral, que indica que hasta que no haya acuerdo debe haber un recomposición de por lo menos lo que marca Indec".

El sindicalista se quejó porque el gobierno provincial "sacó por decreto un aumento salarial del 19% que no solo no acata el fallo sino que no convoca a paritarias".

El Gobierno bonaerense, por su parte, aclaró que "lo único que hace el decreto es formalizar los aumentos que se dieron como adelanto de paritarias hasta agosto último".

Dijo que "lo importante del 19,7 %, que llega al 20,7 con material didáctico, es que a través del decreto se incorpora al salario básico".

El gobierno provincial anunció la semana pasada que llamará a paritarias a los maestros esta semana: "Estamos convocando a paritarias, para el miércoles con los estatales y el jueves con los docentes", dijo la semana pasada el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas.